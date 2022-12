‘En enero no estaremos en crisis legislativa’ asegura Federico Döring

CDMX.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Döring, asegura que actualmente existe una especie de tregua entre los legisladores, tras los sobresaltos que hubo luego de que se girara orden de aprehensión contra el también panista Christian Von Roehrich, de quien, dice, sigue siendo su coordinador y espera entregarle la Jucopo en febrero de 2023.

En entrevista, ya instalado en las oficinas de la Jucopo, comenta que hay condiciones para que “la persecución política” en contra de Von Roehrich no sea un tema que crispe al Congreso local o genere más confrontaciones.

“Estamos en lo que llaman las abuelitas la ‘calma chicha’, estamos en una tregua, la política consiguió un espacio para dialogar, nadie sabemos qué le va a deparar el futuro a Von Roehrich y en qué condiciones vamos a estar en febrero, pero cuando menos no vamos a estar en crisis en enero. Yo no peco de ingenuo, vamos a ver qué sucede y en función de qué sucede, veremos qué nos depara el mes de febrero, pero cuando menos yo no le voy a atizar el fuego de la confrontación”.