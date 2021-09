‘Es una invitación a mi persona y no al PRI’

CDMX.- El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, aclaró que la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para ser el próximo embajador de México en España “es una invitación a mi persona” y no al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Afirmó que mantiene una buena relación con el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, negó que haya una ruptura dentro del priismo y que al aceptar la postulación para ser parte de un gobierno de Morena esté dando la espalda a su partido, con el que dice, “está en paz y agradecido”.

Al revelar que ya pidió licencia al Consejo Político Nacional para separarse de este órgano, Ordaz Coppel aceptó que los estatutos del tricolor dicen que si acepta el cargo sin el permiso correspondiente perdería su militancia. “Están invitando a la persona, a Quirino Ordaz, por las características y condiciones que el Presidente consideró, valoró, pero no es al partido”, subrayó y rechazó que haya traicionado al PRI.

Aseguró el presidente del PRI, Alejandro Moreno, que el Consejo Político Nacional del partido debe determinar si aprueba o no su incorporación a un gobierno de un partido político distinto, como es en este caso Morena. Y al ser preguntado sobre si ya le dieron la autorización, contestó:

“No, no, es una invitación personal, no fue una invitación al partido. Es una invitación a mi persona, cosa que distingue mucho a los sinaloenses. Es un reconocimiento a los sinaloenses, es un gran honor. Es un tema no de colores, no de partidos. En mi gobierno a quien he invitado ha sido siempre con base en los perfiles, el talento, la capacidad, la experiencia, y pues uno trabaja con gente de todos los colores para dar resultados a la población, que para eso fuimos elegidos”.