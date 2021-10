Esclarecer desaparición de los 43 ‘no es un reto sencillo’: Arturo Zaldívar

El esclarecimiento y el castigo a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, Guerrero, “no es un reto sencillo para el estado mexicano” reconoció el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

A propósito de las críticas vertidas hace unos días por las madres y padres de los jóvenes desaparecidos hacia el poder ejecutivo y el poder judicial debido a la liberación de piezas clave en la tragedia ocurrida en el 2014 y con ello dejar de lado a las víctimas, el ministro presidente de la Corte sostuvo que el Poder Judicial “cumple con su responsabilidad, es imparcial y neutral” en los juicios.

Sin embargo, hizo notar que los jueces “no investigan los delitos” y en el pasado no siempre se procedió de la manera más adecuada.

“El poder judicial está cumpliendo con su obligación. Ahora, muchas de las cosas que hoy se están atorando, no se pueden resolver, se debe a que cuestiones que en el pasado no se hicieron adecuadamente y de las cuales ciertamente el poder judicial no es responsable”, argumentó Zaldívar Lelo de Larrea al recordar que tribunales superiores acreditaron que hubo tortura en varios de los expedientes y diversas vulneraciones a los derechos de los acusados.

Señaló que es consciente del dolor y la desesperación que viven de las madres y padres de los jóvenes estudiantes, solo que para resolver este caso es necesaria la colaboración de todos los poderes.

“Estamos haciendo lo que nos toca. Entiendo que por lo complejo del asunto y por el tiempo que ha pasado, para el estado mexicano este es un reto que no está sencillo, es un asunto de estado en el cual debemos estar comprometidos todos los poderes para resolverlo, es un tema de justicia, es un tema que requiere sanar una herida profunda en la nación”, expresó.

Por último, el ministro presidente confío en que “pronto” los padres y madres de los estudiantes puedan encontrar luz y un poco de paz a partir del desarrollo de las investigaciones.