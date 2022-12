Ex empleado de SpaceX, empresa de Elon Musk, denuncia discriminación por edad

Ante las autoridades del estado de Washington, Estados Unidos, un ex empleado de SpaceX denunció este miércoles 30 de noviembre haber experimentado discriminación por edad, mientras trabajaba para la empresa de Elon Musk.

John Johnson mencionó en su denuncia que llegó a la empresa en 2018 para trabajar como ingeniero principal en óptica y que desde el principio obtuvo revisiones de desempeño “constantemente sólidas”, así como aseguró en su ensayo publicado en el sitio de denuncias Lioness que “era bastante duro”.

Pero todo se complicó cuando se sometió a una cirugía de espalda a principios de 2020, mencionando que comenzaron a desaparecer sus responsabilidades, hasta el punto de no tener actividades en lo que trabajar, y al final renuncio a SpaceX en julio de 2022.

“A partir de ese momento hubo muchos más aspectos de mi trabajo que fueron asumidos por otras personas”, dijo Johnson, de 62 años, en sus denuncias.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia la era Musk en Twitter; directivos son despedidos

El medio de comunicación Bloomberg tuvo acceso a una queja interpuesta por Johnson en agosto ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Washington por las acusaciones de discriminación por edad y represalias.

En su ensayo, John Johnson mencionó que vio como trabajadores más jóvenes y con menos experiencia asumían su trabajo; afirmó que en una ocasión le preguntó a un ingeniero por qué lo seguía para conocer su función, a lo que comentó que su gerente le dijo que era necesario porque Johnson podría “retirarse o morir”.

Ante esto, reportó el comentario y sus responsabilidades decrecientes con Recursos Humanos de la empresa, así como contactó a la presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell; pero solo le comentaron que habría una investigación, pero “no se hizo nada para remediar mi situación o restaurar mis funciones laborales”.

A principios de 2022, Johnson fue invitado a una reunión con RRHH, donde le mencionaron que la empresa espacial ya no contaba con trabajo en su área de especialización y que su gerente le ayudaría a encontrar nuevas oportunidades internas, pero esto nunca ocurrió y tuvo que presentar su renuncia meses después.

TE PUEDE INTERESAR: Apple amenaza con sacar a Twitter de la AppStore, y ya dejó de pagar publicidad a la red social

Aunque no es la única denuncia que existe en el sitio Lioness, Ashley Kosak, otra ex empleada de SpaceX, que detalló las denuncias de acoso sexual mientras trabajaba en la empresa. También alegó que Recursos Humanos no abordó sus quejas.

SpaceX no respondió a Kosak, pero unos días antes de su publicación, Shotwell envió un correo electrónico a toda la empresa diciendo que RRHH realizaría una auditoría interna y de terceros en cuanto a la denuncia de acoso sexual.

Mientras que en noviembre, ocho ex trabajadores de SpaceX presentaron quejas ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales de EU, alegando que habían sido despedidos injustamente después de escribir una carta pública criticando el comportamiento en internet y los tuits de Elon Musk como “una fuente frecuente de distracción y vergüenza para nosotros”.

En el mismo mes, Musk envió un correo electrónico a los empleados pidiéndoles que firmaran un compromiso diciendo que aceptarían una cultura “incondicional”, de lo contrario tendrían que irse con una indemnización.

(Con información de El Financiero | Bloomberg)