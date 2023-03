Un destacado físico de Harvard ha planeado una ambiciosa expedición a Papua Nueva Guinea para buscar los restos de un meteorito que cree que podría ser una sonda alienígena.

Avi Loeb anunció que está organizando la misión de 1,5 millones de dólares a la nación insular del Pacífico para encontrar fragmentos de CNEOS1 2014-01-08, que se estrelló contra la Tierra en 2014 después de un viaje desde fuera de nuestro sistema solar.

“Dentro de un par de meses, estaré al frente de una expedición para recolectar los fragmentos del primer meteoro interestelar. Este meteoro es el primer objeto cercano a la Tierra detectado por humanos desde fuera del sistema solar”, escribió en Medium.

TE PUEDE INTERESAR: ‘La masacre en Waco’... un falso mesías, errores del FBI y 82 muertos entre ellos 23 niños; la historia de la misteriosa secta de ‘Los davidianos’ (videos)

El científico, que escribió “Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth” en 2021, dijo que el meteorito, que está compuesto de un material extremadamente duro, puede no ser un meteorito en absoluto.

Loeb describió la expedición como justificada, pero no exenta de riesgos, informó el Daily Beast .

“Existe la posibilidad de que falle”, dijo, y agregó que su equipo podría terminar recuperando fragmentos, pero es posible que resulten ser de origen natural en lugar de artificial.

Con la ayuda del ejército estadounidense, Loeb y su equipo han reducido la zona de probable impacto del meteorito a un área de menos de media milla cuadrada en el océano frente a la costa de la isla Manus de Papua Nueva Guinea.

Dijo que pueden descubrir pequeños fragmentos que podrían resultar ser “tecnológicos”, es decir, fabricados, proporcionando así una evidencia sólida de la existencia de extraterrestres.

De lo contrario, se puede encontrar que los restos están hechos de algún tipo de material súper fuerte nunca antes visto, como un metal forjado a partir de una estrella de neutrones, el núcleo colapsado de una estrella supergigante.

“Tenemos un barco. Tenemos un equipo de ensueño, que incluye algunos de los profesionales más experimentados y calificados en expediciones oceánicas”, escribió Loeb en Medium a fines de enero.

“Tenemos planes completos de diseño y fabricación para el trineo, los imanes, las redes de recolección y el espectrómetro de masas necesarios. Y lo más importante, hoy recibimos luz verde para seguir adelante”, agregó, refiriéndose a la aprobación por parte de Papua Nueva Guinea.

Loeb, jefe del Proyecto Galileo, que busca evidencia de artefactos tecnológicos extraterrestres, también ha argumentado que un objeto del tamaño de un campo de fútbol llamado Oumuamua (“explorador” en hawaiano) que pasó zumbando por nuestro planeta en 2017 también puede haber sido una sonda alienígena.

Loeb logró persuadir al Pentágono para que publique los datos completos de la bola de fuego de 2014, llamada CNEOS1 2014-01-08, que dijo que podría ser el meteorito más duro registrado.

“Analizar la composición de los fragmentos podría permitirnos determinar si el objeto es de origen natural o artificial”, escribió.

“La confirmación de nuestro descubrimiento del primer meteorito interestelar fue reconocida por CNN como una de las revelaciones cósmicas extraordinarias y momentos en la exploración espacial de 2022”, agregó Loeb.

Observó con optimismo que es posible que los remanentes “sean resistentes porque son de origen artificial, se asemejan a nuestras propias sondas interestelares, pero se lanzaron hace mil millones de años desde una civilización tecnológica lejana”.

Loeb agregó: “En caso de que recuperemos una reliquia tecnológica considerable del Océano Pacífico, le prometí a la curadora del Museo de Arte Moderno, Paula Antonelli, que la traeré para exhibirla en Nueva York”.