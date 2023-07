Influirá delincuencia organizada en el voto para las elecciones de 2024: Obispo de Cuernavaca

El Obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, ha externado su preocupación por el incremento de la inseguridad en nuestro país, argumentando que la estrategia “abrazos no balazos” que ha implementado el gobierno federal no ha dado resultados.

“‘Abrazos, no balazos’ no ha dado el resultado que hubiera querido el gobierno, sentimos que no es lo mejor, puesto que el crimen, la violencia, la inseguridad, el derecho de piso ha crecido y eso nos hace preguntarnos y reflexionar que esto no ha funcionado, es evidente que en todo el país, incluyendo a Morelos no ha funcionado y que tenemos que hacer efectivo el Estado de Derecho”.

Convocó al pueblo a que se uniera a la Caminata por La Paz, realizada el día sábado 15 de julio en Cuernavaca, donde se unieron más de cuatro mil personas pidiendo un alto a la violencia.

Precio a la marcha, el clérigo denunció que el crimen, la inseguridad, el cobro de piso y la violencia haya aumentado en el estado de Morelos de manera alarmante, al igual que en el resto del país.

“En Morelos y en México, en los últimos 5 años, hemos visto y somos todos testigos, que la violencia ha aumentado, que en estos años las estadísticas, no yo, nos ponen en evidencia que los crímenes, la violencia y la inseguridad ha crecido de un modo preocupante”.