LONDRES, ING.- Millones de personas en Gran Bretaña se quedaron en casa o buscaron sombra ayer debido a la primera alerta roja por calor extremo en la historia del país, luego de que el clima cálido y seco que ha abrasado la Europa continental durante la última semana se desplazó al norte, provocando deformaciones en vías férreas y obligando a dos aeropuertos a cerrar sus pistas.

Las alertas abarcan un amplio sector de Inglaterra y se mantendrán hasta el martes, cuando las temperaturas podrían alcanzar los 40 grados Celsius (104 Fahrenheit) por primera vez, lo que supone un riesgo de enfermedad grave e incluso la muerte entre la población sana, de acuerdo con la Met Office, la Oficina de Meteorología de Gran Bretaña.

Las advertencias por calor extremo van desde Londres, en el sur, a Manchester y Leeds.

La temperatura alcanzó el lunes los 38,1 grados Celsius (100,6 Fahrenheit) en el poblado de Downham en el este de Inglaterra, apenas debajo de la máxima registrada en Gran Bretaña, de 38,7 C (101,7 F), un récord establecido en 2019. El país no está preparado para lidiar con ese calor: la mayoría de los hogares, escuelas y pequeñas empresas no cuentan con aire acondicionado.

Gales registró provisionalmente su temperatura más alta, indicó la Met Office: 37,1 C (95,5 F) en Hawarden, en el noreste.