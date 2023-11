António Guterres pide “el fin de la ocupación y el bloqueo de Gaza”, Israel se opone a un alto el fuego en Gaza

Ginebra- La declaración fue leída en un acto conmemorativo en la sede europea de la ONU por la directora general de ésta, Tatiana Valovaya, quien añadió agregó que las Naciones Unidas “no abandonará nunca su compromiso con el pueblo palestino” y a su vez se solidarizó con “sus aspiraciones de que se respeten sus derechos inalienables y construir un futuro en paz, justicia, seguridad y dignidad para todos”.

Este día se conmemora la fecha de 1947 en la que la ONU adoptó la resolución que en la que se abogaba por la creación de dos Estados en la entonces Palestina británica; sin embargo, este año, en opinión de Guterres, cobra un significado especial “al celebrarse durante uno de los capítulos más oscuros en la Historia del pueblo palestino”.

TE PUEDE INTERESAR: Ser mujer en Gaza: parir en la calle, desnutrición y pobreza menstrual

“Estoy horrorizado por la muerte y destrucción que han envuelto a la región”, dijo en su mensaje el secretario general de Naciones Unidas, quien insistió en que los palestinos “sufren una catástrofe humanitaria”.

“Hace tiempo que deberíamos de haber avanzado de manera decidida e irreversible hacia una solución de dos Estados con base en las resoluciones de la ONU y la ley internacional, con Israel y Palestina conviviendo una al lado de la otra en paz y seguridad, siendo Jerusalén la capital de ambos”, explicó Guterres, y continuó decreciendo que “he sido rotundo en mi condena de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre, pero también he dejado claro que éstos no pueden justificar el castigo colectivo al pueblo palestino en la región”.

ISRAEL SE OPONE A UN ALTO AL FUEGO

En respuesta al secretario general de la ONU, Israel se opuso a la idea de un alto el fuego en Gaza, argumentando de solo servirá para fortalecer “el reino del terror de Hamás”, expresó su embajador ante la ONU, Gilad Erdan.