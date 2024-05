Cuestiona EU a Israel sobre operación en Rafah, pero mantiene su apoyo

Dejando en claro su oposición a una operación militar terrestre en Rafah, en la Franja de Gaza, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, manifestó este domingo al ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, el “férreo compromiso” de EU con la seguridad de Israel.

Durante la llamada de Blinken a Gallant abordaron la situación en la Franja de Gaza, “los esfuerzos en curso para asegurar la liberación de los rehenes” y el objetivo compartido de derrotar a Hamas, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

No obstante, el secretario de Estado de EU reafirmó la “oposición de Estados Unidos a una importante operación militar terrestre” en el área sureña de Rafah, donde se han refugiado más de un millón de personas.

Blinken subrayó la necesidad imperiosa de “proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios” en Gaza, e instó a Gallant a “garantizar” que la asistencia humanitaria pueda llegar a Gaza y ser distribuida, mientras Israel persigue a Hamas.

Cuando los muertos en Gaza han superado ya los 35 mil, la situación en la ciudad sureña de Rafah, convertida en el último refugio para los gazatíes, cada vez es más crítica después de que este fin de semana el Ejército impusiera nuevos desplazamientos forzosos para una población que no tiene a dónde ir.

“Una y otra vez, el éxodo continúa. Las autoridades israelíes están obligando a la población de Rafah a huir a cualquier parte; las afirmación de zonas seguras es falsa y engañosa. No hay ningún lugar seguro en Gaza”, denunció este domingo en su cuenta de X el comisionado de la organización de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini.

Al mismo tiempo, Israel sigue manteniendo cerrado el paso de Rafah, crucial para la entrada de ayuda humanitaria y por donde los enfermos crónicos y los heridos salían para ser tratados, aunque este lunes anunció la apertura de un paso nuevo en el norte de la Franja.

SIN PLAN PARA RAFAH

El secretario Antony Blinken dijo que Israel no tiene un “plan creíble” para la protección de civiles en la ciudad gazatí de Rafah pero le sigue suministrando armas a excepción de bombas de gran carga explosiva, que están en “pausa”.

Blinken intervino en el programa “Face the Nation” de CBS y dijo que la Casa Blanca ha expresado sus preocupaciones a Israel desde hace “meses” sobre una gran operación en el área de Rafah, donde hay 1,4 millones de desplazados por la guerra, y aseguró que EU no la apoyará si no ve esos planes.

“Hemos dicho a Israel que no podemos, y no apoyaremos, una gran operación militar en Rafah en ausencia de un plan creíble para proteger a los civiles”, dijo el político demócrata, que reiteró que no ha “visto” planes ni en ese sentido ni en el de la reconstrucción de Gaza.