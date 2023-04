En medio de una embestida judicial, Trump ahora se enfrenta a E. Jean Carroll, que lo acusa de violación

TE PUEDE INTERESAR : E. Jean Carroll vs Donald Trump, la escritora acusa al expresidente estadounidense de violación

Trump, de 76 años, ha negado haber violado a Carroll, de 79 , y la ha atacado repetidamente en declaraciones públicas y en las redes sociales , tanto mientras ocupaba la presidencia como tras dejar de ocupar el cargo. En 2019, afirmó que la acusación de Carroll era “por completo falsa” y dijo que no podía haberla violado porque no era su “tipo” .

Este juicio se produce pocas semanas después de la comparecencia de Trump ante la Corte Suprema de Manhattan, donde se declaró no culpable de los cargos de fraude derivados del pago de dinero para silenciar a una actriz porno y de otra comparecencia reciente en Manhattan en la que fue interrogado bajo juramento en una demanda civil por fraude presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James .

Roberta A. Kaplan, abogada de Carroll, y Joseph Tacopina, abogado de Trump, no quisieron hacer comentarios. Pero en documentos judiciales recientes, resumieron sus argumentos de esta manera:

Trump no está obligado a asistir al juicio , que se espera que dure entre una y dos semanas, y el juez señaló en un auto reciente que los abogados de Carroll han dejado claro que no tienen intención de llamarlo a testificar.

Ella afirma que los dos se habían visto al menos una vez antes y que frecuentaban los mismos círculos mediáticos en la ciudad de Nueva York. Carroll era conductora de un programa de televisión diario llamado “ Ask E. Jean ” en America’s Talking , un canal de cable que dirigía Roger Ailes, quien después fue director de Fox News.

Acusan a Carroll de fabricar su acusación de violación “para vender un libro y por razones políticas ”. Si Trump no testifica, el resultado del caso de Carroll podría depender de cómo le vaya en el contrainterrogatorio .

Los abogados de Trump, en su resumen, señalan la falta de testigos o evidencias fotográficas o de video, “lo cual no es de sorprender”, dicen, “porque el presunto incidente nunca ocurrió” .

Según la demanda, Trump dijo que estaba en Bergdorf para comprar un regalo para “una chica” y le pidió a Carroll su ayuda. Carroll le siguió la corriente, pensando que le contaría alguna anécdota divertida.

Acabaron subiendo por las escaleras eléctricas hasta la sección de lencería, que estaba inusualmente vacía, sin ningún dependiente presente, según la demanda.

La ausencia de compradores es un punto que los abogados de Trump han citado para cuestionar el relato de Carroll.

En la presentación de esta semana para resumir los argumentos de ambas partes, los abogados de Trump dijeron: “La demandante afirma que no había clientes ni personal en ninguna parte, ni antes ni durante ni después del presunto incidente. Tal noción es inverosímil dado que Bergdorf Goodman es una conocida tienda departamental situada en la Quinta Avenida de Manhattan”.

Según la demanda, en el departamento de lencería vieron un leotardo de tela traslúcida de color gris lila. Trump lo tomó e insistió en que Carroll se lo probara. A continuación, Trump tomó a Carroll del brazo, la condujo al probador y cerró la puerta tras ellos, según la demanda.

Se abalanzó sobre ella, la empujó contra la pared, le golpeó la cabeza y le puso la boca en los labios, según la demanda. De acuerdo con lo escrito en la demanda, Carroll lo empujó hacia atrás.

Trump la inmovilizó de nuevo con el hombro contra la pared, le metió la mano bajo el abrigo y le bajó las medias. Después, la violó.

La demanda de Carroll afirma que ella trató de darle un pisotón con sus zapatos de tacón; trató de empujarlo con una mano y por último, logró levantar la rodilla lo suficiente como para quitárselo de encima. Huyó de la tienda por la Quinta Avenida, según la demanda.

Tras salir de Bergdorf, Carroll llamó de inmediato a una amiga, Lisa Birnbach, autora y periodista, y le contó lo que había ocurrido.

Birnbach le suplicó a su amiga que fuera a la policía, dice la demanda. Carroll no quería y le suplicó a Birnbach que nunca contara lo que ocurrió.

Carroll también se lo contó a otra amiga, Carol Martin, presentadora de noticias en Nueva York. Ella le aconsejó a Carroll que no se lo contara a nadie, ya que Trump tenía muchos abogados y que “acabaría con tu carrera”. Carroll siguió el consejo de Martin, según la demanda.

Birnbach y Martin están entre los testigos que Carroll ha enumerado en los documentos judiciales.

Según la demanda, Carroll no volvió a mencionar la violación durante más de 20 años, hasta que escribió su relato y luego presentó su demanda para demostrar que Trump la violó y mintió al respecto. c.2023 The New York Times Company.

Por Benjamin Weiser The New York Times.