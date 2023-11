Esto es lo que debes saber sobre el juicio de Colorado que busca sacar a Trump de la boleta electoral

He aquí un vistazo al caso de Colorado y algunas cuestiones más.

El juicio se deriva de una demanda presentada por votantes del estado que argumentan que Trump no es apto para ocupar el cargo en virtud de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución debido a sus acciones antes y durante el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 . Y el caso de inhabilitación de Colorado no es aislado . Los argumentos orales derivados de una demanda similar, en Minnesota, se celebraron el jueves .

Piden que el secretario de Estado de Colorado no incluya el nombre de Trump en la boleta y le piden al tribunal que inhabilite a Trump para ocupar un cargo público a fin de acabar con cualquier “incertidumbre” .

— William C. Banks , profesor de Derecho de la Universidad de Siracusa y experto en autoridad presidencial en seguridad nacional, testificó que Trump podría haber desplegado elementos de la Guardia Nacional sin una solicitud o permiso de los funcionarios locales .

— Eric Swalwell , el representante demócrata de California, declaró que los legisladores habían leído los tuits de Trump durante el ataque y los consideraron relacionados “ con nuestra propia seguridad en la cámara y también con la integridad de los procedimientos ”. En el contrainterrogatorio, los abogados de Trump citaron una publicación de Swalwell en Twitter en la que instaba a los demócratas a “luchar” contra las restricciones al aborto y le preguntaron si ese era un llamado a la violencia; Swalwell contestó que no .

— Daniel Hodges , un agente de policía de Washington D. C., y Winston Pingeon, agente de policía del Capitolio, que se encontraban en el Capitolio el 6 de enero. Ellos testificaron que los rebeldes llevaban equipo táctico e hicieron evidente que creían que actuaban en nombre de Trump. Sin embargo, en el interrogatorio de la defensa, los abogados de Trump trataron de distanciarlo de los rebeldes y señalaron que los agentes no podían saber si alguno de ellos había escuchado su discurso .

En escritos públicos, algunos académicos han argumentado que Trump no es elegible . En un artículo académico, dos profesores de Derecho, los conservadores William Baude y Michael Stokes Paulsen, concluyeron: “ Es incuestionablemente justo decir que Trump ‘participó’ en la insurrección del 6 de enero tanto por sus acciones como por su omisión ”. Otros han argumentado lo contrario, como los profesores de derecho Josh Blackman y Seth Barrett Tillman que afirmaron en un reciente borrador que las conclusiones de Baude y Paulsen carecen “de sustento sólido”.

Expertos constitucionales han subrayado en entrevistas con The New York Times que las respuestas a estas preguntas no son sencillas ni evidentes por sí solas .

— Gerard Magliocca, profesor de Derecho de la Universidad de Indiana y experto en la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda, dijo que cuando se ratificó la enmienda, se entendía que “insurrección” se refería a “cualquier uso público de la fuerza o amenaza de fuerza por parte de un grupo de personas para obstaculizar o impedir la aplicación de la ley”, y “participar” significaba “cualquier acto voluntario en favor de una insurrección, incluidas las palabras de incitación”.

— Hilary Rudy, subdirectora electoral de la secretaría de Estado de Colorado, afirmó durante su testimonio que el secretario de Estado de Colorado tenía la obligación jurídica de otorgar el acceso a la boleta electoral solo a los candidatos calificados, que los tribunales podían asumir un papel legítimo para determinar quién estaba calificado y que la secretaría acataría lo que decidiera el tribunal.

Los abogados de los demandantes planean llamar a testigos adicionales la tarde del viernes.

¿QUÉ DICE LA DEFENSA DE TRUMP?

Hasta el jueves, los abogados de Trump habían llamado a seis testigos:

— Kashyap Patel, exjefe de personal del Departamento de Defensa, afirmó en su testimonio que Trump ya había autorizado el despliegue de 10,000 a 20,000 elementos de la Guardia Nacional para mantener la paz el 6 de enero y que no se presentaron porque el alcalde de Washington no había solicitado su presencia. En el interrogatorio cruzado, Patel declaró no tener conocimiento de un documento que demostrara la autorización de Trump.

— Katrina Pierson, antigua vocera de campaña de Trump, describió los desacuerdos entre el equipo de campaña sobre quién debería hablar en el mitin del 6 de enero de Trump. Pierson testificó que Trump rechazó a la mayoría de los oradores previstos, incluidos los más incendiarios. También dijo que él había expresado su deseo de contar con 10.000 soldados de la Guardia Nacional.

— Amy Kremer, organizadora del mitin del 6 de enero en la Elipse, dijo que los asistentes al mitin eran “ciudadanos amantes de la libertad” y “guerreros felices” y agregó que no había visto ningún indicio de violencia o intención violenta mientras Trump hablaba. En el interrogatorio, reconoció que había estado dentro de la zona que requería detectores de metales y que no habría visto nada de lo que ocurrió fuera de esa zona.

— Thomas Van Flein, consejero general y jefe de personal del representante republicano de Arizona, Paul Gosar, declaró que los asistentes al mitin eran pacíficos, pero reconoció que se había ido antes del discurso de Trump.

— Tom Bjorklund, que rindió testimonio como ciudadano particular, aunque es tesorero del Partido Republicano de Colorado, dijo que estuvo presente durante el discurso de Trump y luego fue al Capitolio, donde presenció la revuelta, pero no entró al edificio. En la primera parte de su testimonio dijo que no había visto ningún tipo de violencia por parte de los partidarios de Trump. Más tarde, dijo que había visto a gente romper ventanas, pero planteó la teoría de la conspiración de que se trataba de una operación de falsa bandera de los “antifascistas”. También dijo que había entendido que las “instrucciones” de Trump eran para protestar pacíficamente.

— Ken Buck, el representante republicano de Colorado, declaró que creía que el informe del comité del 6 de enero (que los demandantes han citado con frecuencia como prueba en su caso) tenía un sesgo en cuanto a su evaluación de la “culpabilidad” de Trump en el ataque.

El equipo de Trump planea llamar a un testigo más el viernes por la mañana, un experto que ofrecerá una interpretación diferente a la de Magliocca sobre la redacción de la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda.

¿QUÉ DIJO LA JUEZA?

Antes de que el juicio comenzara el lunes, el equipo de Trump presentó varias mociones para desestimar el caso. La jueza Sarah B. Wallace, quien está a cargo, las rechazó.