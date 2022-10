“ No tengo respuesta, sigo en shock ”, confiesa a Efe con voz agitada Brian Lavey, propietario del Mojo’s Coffee, en su momento señalado como el mejor café de la playa local y hoy reducido a una montaña de restos.

“ Tuve visitantes anoche ”, señaló casi al paso un residente que no quiso identificarse.

Para dejar su maltrecha vivienda tuvo que cruzar a través de un árbol caído que le sirvió como puente.

Interpelados por su futuro inmediato, en vista de la pérdida de sus viviendas, la mayoría de los vecinos confiesan no tener cabeza para ello ahora, enfocados como están en salvar a los suyos y a los vecinos atrapados.

“No he podido ni procesarlo, vamos hora a hora, tratando de resolver”, dijo visiblemente emocionado Witney, quien dijo que no ha oído de unos amigos suyos en tres días.

Carmine Marceno, el alguacil del condado Lee, donde se asienta el área de Fort Myers, señaló que ha conversado con la Fiscal del estado, Ashley Moody, para reforzar la vigilancia sobre las casas para evitar los robos.

El oficial dio a conocer este viernes que hasta el momento han contabilizado en el condado 16 muertes confirmadas a causa del huracán, aunque hay otros cinco decesos que se sospecha podrían relacionarse con el ciclón.

