Frances Haugen, exempleada de Facebook, teme al metaverso

La exempleada de Facebook Frances Haugen, que ha hecho revelaciones sobre la compañía, teme el impacto del metaverso, que el gigante de los medios sociales ha presentado dentro de un cambio de marca. El futurista mundo de realidad virtual podría obligar a la gente a entregar más información personal, resultar adictivo y dar a la compañía otro monopolio en el mundo digital, señaló.

En una entrevista con The Associated Press, concedida entre comparecencias ante legisladores europeos que marcan las normas para firmas de medios sociales, Haugen dijo que su exempleador se ha apresurado a priorizar el metaverso porque “si a uno no le gusta la conversación, intenta cambiar la conversación”.

“Facebook debería tener un plan de transparencia para el metaverso antes de empezar a construir todo esto, porque pueden esconderse detrás de una pared, siguen cometiendo errores no forzados, siguen haciendo cosas que priorizan sus beneficios sobre la seguridad”, dijo.

En cierto modo, el metaverso es como si internet cobrara vida, o al menos tres dimensiones. El director de la compañía, Mark Zuckerberg, lo describe como un “entorno virtual” en el que se puede entrar, en lugar de mirar a una pantalla, y redirigió el modelo de negocio de la compañía en ese futurista mundo de realidad virtual, lo que incluyó cambiar el nombre de la firma a Meta.