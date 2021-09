Periodistas afganos brutalmente golpeados por los talibanes por cubrir la protesta de mujeres

Dos periodistas afganos quedaron gravemente golpeados y magullados tras ser golpeados por combatientes talibanes por cubrir una protesta de mujeres en Kabul.

El fotógrafo Nematullah Naqdi y el reportero Taqi Daryabi revelaron el jueves sus horribles heridas, que incluyen ronchas severas y hematomas en la espalda y las piernas.

Ambos dicen que fueron golpeados con porras, cables eléctricos y látigos después de haber sido detenidos durante varias horas por combatientes talibanes el día anterior.

“Uno de los talibanes me puso un pie en la cabeza y me aplastó la cara contra el cemento. Me patearon en la cabeza ... pensé que me iban a matar ”, dijo Naqdi a Agence France-Presse.

Cuando preguntó por qué los golpeaban, Naqdi dijo que le dijeron: “Tienes suerte de que no te decapiten”.

Daryabi agregó: “Teníamos tanto dolor que no podíamos movernos”.

La pareja, que trabaja para el medio afgano Etilaat Roz, estaba cubriendo la protesta el miércoles frente a una comisaría de policía de Kabul que pedía el fin de las violaciones de los talibanes contra mujeres y niñas .

Naqdi dijo que un combatiente talibán intentó de inmediato agarrar su cámara cuando comenzó a tomar fotos de la protesta.

El fotógrafo dijo que los talibanes estaban deteniendo a cualquiera que estuviera filmando o tomando fotos de la manifestación.

Tanto Naqdi como Daryabi dicen que los llevaron a una comisaría cercana donde se desarrollaron las palizas.

Fueron liberados después de varias horas, dijeron Naqdi y Daryabi.

Según los informes, decenas de reporteros afganos han sido golpeados o acosados en las últimas semanas, a pesar de las afirmaciones de los talibanes de que defenderán la libertad de prensa bajo el nuevo régimen.