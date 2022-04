Rusia y Estados Unidos intercambian prisioneros

TE PUEDE INTERESAR:

Mientras que un alto funcionario estadounidense, que habló con The Associated Press bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo bajo su nombre, aseguró que el caso Reed era de “prioridad” para el gobierno del presidente Joe Biden por razones de salud. El funcionario aseveró que Yaroshenko ya había cumplido la mayor parte de su condena.