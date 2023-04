Seis conclusiones de la nueva declaración financiera de Trump

Alguien que contaba con información sobre el expediente afirmó que el cálculo reflejaba el valor actual de la participación de Trump y no era un intento por establecer el precio de los activos después de un posible cálculo . No obstante, el valor intrínseco de Trump Media es mucho menor de lo que él había esperado cuando puso en marcha la empresa a principios de 2021 .

El expresidente presentó su declaración después de solicitar varias prórrogas . Le habían advertido que sería objeto de sanciones si no declaraba a los 30 días de la fecha límite del 16 de marzo .

Aunque con información sobre los detalles, los documentos presentados en la Oficina de Ética Gubernamental mostraron valores menores a los esperados en su empresa de redes sociales , otros dos cuantiosos préstamos bancarios y una nueva fuente de ingresos para la ex primera dama Melania Trump .

La nueva declaración financiera de Trump establece que la empresa que creó para el proyecto de los NFT, CIC Digital LLC, tuvo entre 100,001 y un millón de dólares en ingresos . Pero debido a que el documento tiene información hasta el 15 de diciembre (el día exacto en que las tarjetas de Trump comenzaron a venderse), no se supo qué tanto se incluyó de las primeras ventas de los NFT.

A fines del año pasado, Trump anunció su incursión en activos digitales conocidos como NFT, o token no fungible . Las tarjetas de Trump, unas tarjetas coleccionables virtuales ilustradas con una variedad de imágenes en caricatura del expresidente, salieron a la venta el 15 de diciembre.

Aparte, el informe mostraba que Trump ganó “más de cinco millones” a través de CIC Ventures Inc. , una empresa no relacionada, pero con un nombre parecido que se creó en 2021. (“CIC” es la sigla de commander in chief: comandante en jefe). Esos ingresos fueron registrados como honorarios por conferencias, y es muy probable que estas se hayan incluido en los mítines que celebró antes de convertirse en candidato oficial en el mes de noviembre.

Un ejecutivo comentó que los ingresos que se mencionan en el informe financiero no reflejaban una gran parte del dinero que Trump ha ganado en las ventas de los NFT . Según este ejecutivo, en general, se han vendido varios millones de dólares y, en los términos del acuerdo, la mayor parte de las ventas brutas corresponden a Trump.

Zanker se ha rehusado a hacer comentarios acerca de cómo se dividen las ventas de las tarjetas de Trump o qué costos indirectos podría haber . Pero el informe sí ofrece una pista del acuerdo desde la perspectiva de Trump. Registra el valor general de CIC Digital entre 500.000 y un millón de dólares, lo cual sugiere que tal vez el proyecto de los NFT no constituye las enormes ganancias repentinas que se creía que iba a tener.

Asimismo, saldó un préstamo con un valor de más de 50 dólares sobre el edificio Trump Old Post Offic e, el hotel de Washington que vendió el año pasado. La mayor parte de los préstamos que recibió del Deutsche Bank, que llegaron a ser por un total de más de 295 millones de dólares, ya están pagados y solo restan cerca de 45 millones de dólares que aún le debe a ese banco, el cual solía ser uno de sus principales acreedores.

Un ejecutivo de la empresa explicó que la idea es desarrollar el proyecto en Mascate, Omán, sobre una colina que está junto al golfo de Omán y que este incluirá un campo de golf, villas y dos hoteles.

Para este proyecto, la familia Trump está trabajando con Dar Al Arkan, una de las empresas inmobiliarias más grandes de Arabia Saudita. El terreno pertenece al gobierno de Omán, lo que significa que ahora Trump está prácticamente haciendo negocios con el gobierno de ese país.

4. Melania Trump informa sobre una nueva fuente de ingresos

De acuerdo con los registros del Departamento de Estado de Florida, en 2021, la ex primera dama incorporó una empresa, MKT World LLC, con el mismo domicilio que el Trump International Golf Club. Dicha empresa reportó entre uno y cinco millones de dólares por regalías.

Aunque no se sabía muy bien cuáles eran las actividades comerciales exactas de la empresa, Melania Trump ha encontrado varias formas de obtener beneficios económicos a partir de su relación con Donald Trump desde que salió de la Casa Blanca. En enero de 2022, subastó un retrato digital de ella misma elaborado por un artista francés, una impresión del retrato y un sombrero blanco que usó en la Casa Blanca cuando recibió al presidente de Francia.

También se sumó al sitio de la red social conservadora Parler, la cual anunció un acuerdo con Melania Trump cuyos términos financieros no se revelaron. En un comunicado, Melania Trump señaló que le proporcionaría al sitio contenido exclusivo para “motivar a otras personas” y promover una serie de futuras subastas por internet de “objetos coleccionables”, como el sombrero que usó en la Casa Blanca.

5. Esta vez, Trump reveló menos detalles

Las declaraciones financieras de Donald Trump fueron rastreadas con atención durante su primera contienda por la Casa Blanca y durante su presidencia. Los expedientes proporcionaron información importante acerca del efecto que tuvo en su riqueza el desempeño del cargo. Y aunque gran parte de sus ingresos y activos solo se reportaron en rangos muy amplios, Trump ya había reportado los montos específicos de los ingresos procedentes de algunas propiedades.

6. Todo eso cambió en su última declaración.

Esta vez, los ingresos de Trump se reportaron en rangos amplios, que es todo lo que requiere la legislación federal.

Por ejemplo, Trump informó que los ingresos de Mar-a-Lago, su complejo turístico del sur de Florida, ascendieron a un total de 24.2 millones de dólares en 2020, un aumento del 13 por ciento en comparación con el año anterior. En su último informe, reportó que el complejo obtuvo “más de cinco millones de dólares”, la declaración más elevada en el expediente, cosa que en definitiva les dificulta a los electores tener una idea clara de sus finanzas.

El viernes, Eric Trump, quien ayuda a administrar la empresa familiar, dijo en un comunicado que la declaración financiera mostraba una compañía diversificada de bienes raíces y medios de comunicación relativamente saludable. “Contamos con una enorme liquidez y mantenemos una deuda increíblemente reducida en relación con el valor de nuestros activos”, señaló en el comunicado.

No aludió a los diversos problemas jurídicos e investigaciones a las que se enfrenta la familia. c.2023 The New York Times Company.

Por Michael C. Bender, Eric Lipton, Matthew Goldstein y Ken Bensinger The New York Times.