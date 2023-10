Josefina Vázquez Mota revela traición de Felipe Calderón durante su candidatura presidencial en 2012

En una entrevista reciente, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, compartió detalles sobre su experiencia como candidata presidencial en las elecciones de 2012 en México, un evento significativo en su vida. Durante la conversación, destacó la traición que sufrió por parte del entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, episodio que marcó su carrera política.

Josefina Vázquez Mota hizo historia al convertirse en la primera mujer en México en postularse como candidata presidencial. Esta hazaña no estuvo exenta de desafíos y desafectos dentro de su propio partido. A pesar de ser miembro del PAN, Vázquez Mota reveló que nunca contó con el apoyo del presidente Calderón.

LA TRAICIÓN DE FELIPE CALDERÓN A VÁZQUEZ MOTA

La traición de Calderón hacia Vázquez Mota se manifestó a través de la instrucción que dio a los gobernadores panistas de no mostrar su respaldo a la candidata. Según Vázquez Mota, el presidente Calderón prefería que el apoyo fuera para Ernesto Cordero, otro aspirante interno del PAN. Esta situación generó una serie de rechazos y desilusiones para la candidata, quien compitió contra figuras como Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Gabriel Quadri.

“No ganar es todo un desafío, pero las traiciones y el abandono; la instrucción que ellos [los gobernadores] habían recibido desde Los Pinos o de la gente de Calderón, no sé si de él o de su gente más cercana fue: el apoyo es para Ernesto Cordero y no para Josefina Vázquez”, sostuvo.

A pesar de las instrucciones de Calderón, algunos gobernadores panistas mostraron su apoyo a Josefina Vázquez Mota en privado. La candidata recordó cómo, al final de sus giras por estados gobernados por el PAN, algunos mandatarios la invitaban a visitar a sus familias en un gesto de apoyo que debían mantener oculto.

“Yo fui a visitar varios estados gobernados en ese momento por el PAN, y los gobernadores no se hicieron presentes, pero más de uno de ellos me invitó al final de mi gira a visitar a su familia, eso fue en la precampaña antes de la elección interna. Fueron momentos muy particulares porque cuando cruzaban la puerta de sus hogares había mantas, globos, pero lo tenían que hacer a escondidas en el interior de sus hogares”, dijo Vázquez Mota.

CALDERÓN BUSCA RECONCILIACIÓN

Después de la contienda presidencial, Felipe Calderón Hinojosa invitó a Josefina Vázquez Mota a una reunión privada en la que finalmente admitió su traición y falta de respaldo. La senadora compartió que este encuentro fue difícil para ella, pero que Calderón le pidió disculpas por sus acciones.

“Me costó mucho trabajo ese reencuentro, pero finalmente se dio en la terraza afuera de su oficina en Los Pinos. Él me pidió una disculpa porque él me dijo en ese momento: yo no te acompañé, te quiero pedir una disculpa porque yo te traicioné”, relata la senadora

En la entrevista, Josefina Vázquez Mota reflexionó sobre el papel de las mujeres en la política y destacó que, aunque ha habido avances significativos, todavía existen retos importantes. Manifestó su apoyo a la candidata virtual del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez Ruiz, y celebró que las elecciones de 2024 contarán con dos mujeres liderando los principales frentes políticos, un logro por el que han luchado durante mucho tiempo.