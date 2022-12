López-Gatell descarta uso obligatorio de cubrebocas, pese alza de casos COVID-19

Durante la conferencia de prensa matutina del día de hoy, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no se impondrán medidas obligatorias, pese al incremento en casos de COVID-19.

El experto en el área sentenció que “las medidas que se imponen no son útiles”, además, no tienen efectos positivos.

“Definitivamente no vamos a poder ninguna medida de carácter obligatorio, existe probado que las medidas que se imponen no son útiles, no son efectivas. Es congruente con un principio de política que nos rige al gabinete que las cosas no se imponen, se persuaden amablemente”, reiteró.

En el Palacio Nacional, Gatell dijo que el virus ha ido en incremento de casos durante las últimas seis semanas, empero, presume que el contagio es más lento en comparación a otras curvas, además de la quinta ola.

“Lo que vemos en la curva epidémica, es esta pequeña ‘colita’ donde se ve este incremento, que acumula seis semanas, un incremento lento comparado con la velocidad a que han crecido la cuarta o quinta olas, siempre nos interesó informarlo”, especificó.

Como otras enfermedades respiratorias, el subsecretario de Salud adelantó que el COVID también entrará en su fase estacional. Por ello, alertó que no habrá oleadas de contagios durante la primavera y el verano.

“Empezará a sincronizarse con el resto de los más de 360 virus respiratorios que se conocen y afectan a los humanos”, agregó.