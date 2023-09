¡Los que siguen! Alista Morena convocatoria para aspirantes a gubernaturas y jefatura de gobierno

En conferencia de prensa, detalló que los interesados en participar podrán inscribirse los días 25 y 26 de septiembre.

“Vamos a tomar una decisión a partir de lo que más convenga al movimiento, no como una decisión basada en una aspiración o un interés personal, está clara la responsabilidad que tenemos y la complejidad de la misma por estas fechas tan definitivas que requieren esfuerzos de organización importante. El próximo 25 y 26, ahí informaré si me inscribo o no en el caso de la Ciudad de México”, dijo Mario Delgado en conferencia de prensa.

TE PUEDE INTERESAR: Simpatizantes de Ebrard quieren seguir en Morena, asegura Mario Delgado