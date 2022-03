$!Madres Buscadoras exigen apoyo para huérfanos de personas desaparecidas

“Estar con unos niños que te cuestionan y te preguntan, cuándo va a volver su papá, porqué su papá los abandonó o se fue con otra mujer, porque su papá ya no les compra regalos en Navidad, o no les llama, es muy doloroso para mi, y para todas las mamás que sufren esto, para todas esas abuelas que se quedaron con sus nietos porque se llevaron al padre, a la madre o ambos” dijo Cecy Flores con su voz hecha un hilo.

“A los hijos de los desaparecidos no los ayuda nadie, jamás he escuchado a una autoridad que se preocupe por ayudar a los huérfanos, a pesar de que lo hemos pedido, hay niños que no tiene ni que come. Nosotras buscamos peso por peso para donarles a las mamás que se quedaron con los hijos de sus hijos” los niños, como narró Cecy, no cuentan con ningún recurso.

Si bien no existe un número que especifique cuantos niños y niñas hay bajo estas circunstancias, se conoce que en México, el crimen organizado en diferentes modalidades, ha dejado huérfanos a más de 30 mil infantes, de acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2019.

“Espero que no miren a los niños como miran a los padres, como si no existieran” atajó. Asimismo, el grupo de búsqueda aseguro que dentro de su colectivo, hay muchas niñas y niños que han perdido a sus padres y que esto se replica en todo todos los estados en los que hay desaparecidos. Estos niños viven no solo la ausencia de sus figuras paternas sino también la desintegración familiar y el escenario en el que vive:

“Recuerdo el caso de una compañera, al que su hijo le preguntaba si estaba en el monte buscando a su papito, ¿Cómo es que la niñez de un pequeño se ve cambiada? en lugar de estar disfrutando los carritos, los juegos, se la lleva preguntando por su papá” comentan las integrantes del colectivo.

