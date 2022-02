$!‘Me tenían policías, pensaban que era de los malos’... Revelan últimos audios de ‘El Mijis’ antes de desaparecer

Según los audios, el ex diputado local en la LXII Legislatura del Congreso del estado de San Luis Potosí dijo que había sido detenido por agentes de las fuerzas especiales conocidos como “GAFES”, sin embargo, lo liberaron.

“Gracias a Dios ya me soltaron, me tenían los policías, los Gafes, pensaban que era de los malos, pero ya voy para allá, no te preocupes”, dijo en el mensaje.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Nuevo León ahora ubica a ‘El Mijis’ en Nuevo Laredo, Tamaulipas

“No podía ir hablando porque me tenían detenido y lo que quiero es salir de aquí ya”, señala en su último audio del 2 de febrero.

De acuerdo con una ficha difundida en la página de Facebook de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el ex legislador fue visto por última vez en el hotel La Fuente, ubicado en Saltillo, Coahuila y se dirigía a Monterrey a bordo de una camioneta Dodge Journey 2014, color rojo.

‘El Mijis’ lleva 9 días desaparecido y según el último informe, fue ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre los días 1 y 4 de febrero, informó la Fiscalía de Nuevo León.

El pasado mes de octubre, ‘El Mijis’, también fue privado de su libertad luego de manifestarse en contra de la presentación del cantante de música norteña, Lalo Mora, en la ciudad de San Luis Potosí.