Morena busca aprobar en ‘fast track’ Ley Minera; PAN, PRI y PRD abandonan sesión

Encabezados por sus dirigentes nacionales, los legisladores que conforman la coalición Va por México dijeron que no apoyarán la iniciativa debido a que no la conocen pues apenas se las entregaron hoy por la mañana.

Morena inició la discusión de la iniciativa que apenas ayer en la noche fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que no prosperó su reforma eléctrica.

“Hoy pretenden sacar de la manera más burda, de la manera más exprés, al vapor una reforma a la ley secundaria a la Ley Minera”, manifestó el coordinador de los diputados panistas Jorge Romero.

Al presentar la primera moción suspensiva Anuar Roberto Azar Figueroa, del PAN, pidió a los morenistas no ser lacayos de López Obrador.

“Lo único que le importa a Morena es cumplirle su capricho al presidente. El estado ya tiene prioridad sobre el litio. El litio no es para que se convierta en un barril sin fondos; no queremos más improvisaciones. No compartimos que se violente el debido proceso”.

Acto seguido, los legisladores del PAN, PRI y PRD abandonaron el salón de plenos en medio de gritos de Morena “¡no le saquen, no le saquen!” y “¡sí va a pasar, sí va a pasar!”.

(CON INFORMACIÓN DE REPORTE ÍNDIGO)