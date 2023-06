Mueren 12 trabajadores dentro de una mina de oro en Venezuela

Colina dijo que los fallecidos, que todavía no han sido identificados, no tenían la experiencia de los lugareños para operar en esta zona, y no ofreció información sobre posibles heridos o rescatados.

Hasta el momento, las autoridades no han explicado el tipo de afectaciones que sufrió la mina ni el material que intentaban extraer las víctimas, si bien medios locales aseguran que se trata de una reserva de oro, que son comunes en esta zona del país.

En los últimos años, el gobierno venezolano ha intensificado su lucha contra la minería ilegal en Bolívar, una actividad que ha dejado decenas de muertos, muchos de ellos debido a enfrentamientos entre grupos irregulares o de estos contra las autoridades.