A semanas de definirse la candidatura presidencial de Morena, Ricardo Monreal presenta su libro `Una oportunidad real’

En este sentido, Raphael comentó en relación con el libro que no es un panfleto de propaganda política , sino que es un ejercicio de cavilación sobre la persona de Monreal y las aspiraciones que él tiene.

Por lo que, el ex gobernador de Zacatecas opinó sobre los otros candidatos: “ Tengo una buena opinión de Marcelo Ebrard (excanciller). Es una persona inteligente y con experiencia. Claudia (Sheinbaum) fue una buena gobernante (en Ciudad de México). Adán Augusto (exsecretario de Gobernación) es el que mayor crecimiento está teniendo de los cuatro ”.

“ Si Morena no se divide y logramos vencer toda tentación de ambición personal, Morena va a triunfar, pero reforzando políticas públicas en un proceso de evolución política ”, acentuó Monreal al referirse a las elecciones de 2024.

Por último, el aspirante concluyó que, no obstante, no tengan la facilidad de publicidad visual que tienen otros candidatos, sí está haciendo su mayor esfuerzo para no defraudar a la gente.

