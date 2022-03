Activista indígena José Trinidad Baldenegro fue asesinado al salir de su casa en Chihuahua

CHIHUAHUA.- José Trinidad Baldenegro, un defensor de los derechos indígenas del noroeste de México, fue asesinado al salir de su casa en una comunidad de la Sierra Tarahumara, informó la fiscalía del estado de Chihuahua.

Según indicaron las autoridades en un comunicado, el homicidio ocurrió el lunes 7 de marzo en la comunidad de Coloradas de la Virgen, cuando el activista fue baleado al salir de su domicilio para ir a trabajar. Posteriormente, la casa fue incendiada.

Baldenegro, de 47 años, era parte de la comunidad tarahumara que combatía la tala ilegal y otras explotaciones de la tierra, como concesiones mineras, en el territorio ancestral de esta etnia. En las zonas de bosque talado hay cultivos de amapola o marihuana.

La fiscalía estatal señaló que Baldenegro no había pedido protección “ni se tiene conocimiento sobre si la persona hubiera recibido alguna amenaza”.

Su hermano Isidro, también activista y ambientalista, fue asesinado en 2017 y en la misma comunidad de Coloradas de la Virgen mataron en octubre de 2018 a Julián Carrillo, otro líder indígena cuya casa había sido incendiada dos años antes. Cuatro de los familiares de Carrillo fueron asesinados antes que él.

Isela González, una activista del colectivo Alianza Sierra Madre, explicó a The Associated Press que Baldenegro había estado mucho menos activo desde el asesinato de su hermano. Según González, desde 2009 la violencia en la comunidad no ha cesado, hay más de 200 personas desplazadas y una “ausencia total del estado de Derecho”.

Según la reconstrucción de los hechos realizada por las autoridades, justo cuando Baldenegro salió de la casa, los habitantes de la misma escucharon detonaciones de arma de fuego y al salir vieron en el monte a un grupo de personas armadas.

“Minutos más tarde un grupo de ocho hombres armados tocaron a la puerta y les dijeron que se fueran, ya que llegarían más personas y matarían a todos los presentes”, señaló el texto. Ante la amenaza, todos huyeron.

Dos horas después vieron humo saliendo de la casa y al llegar se percataron de que la vivienda estaba incendiada y, a un lado, yacía el cuerpo de Baldenegro.

Colorada de la Virgen es la cabecera de una serie de ranchos donde un millar de personas viven en una extensión de unas 49 mil hectáreas.

En la zona, una escarpada cordillera donde hay actividad del crimen organizado, se desplegaron operativos conjuntos del Ejército y la Guardia Nacional, entre otras autoridades.

En los tres primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en diciembre de 2018, fueron asesinados 96 defensores de derechos humanos, según datos ofrecidos a finales del año pasado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.

El funcionario reconoció entonces que la impunidad en este tipo de crímenes contra activistas, al igual que en el caso de los de periodistas, supera el 90%.

(Con información de The Associated Press News)