Como la nueva estrella de Star Wars, Lee Jung-Jae trae al streaming de Disney + la fama internacional que había conseguido con el éxito de Squid Game con Netflix (que además tendrá una segunda temporada). Y para entrevistarlo sin el traje de Master Jedi, viajamos especialmente hasta Mónaco, para la presentación oficial europea, en medio del lujo del Festival Internacional de Televisión de Monte Carlo. ¿Cuánto cambió su carrera desde el nuevo éxito de Star Wars? En realidad, yo ya había actuado en muchas otras series de TV y cine de Corea que no son conocidas internacionalmente. Y gracias a Squid Game viví la exposición de un éxito inmediato. Fue por eso que también me llamaron para la serie de Star Wars The Acolyte. Y por supuesto, ahora gracias a The Acolyte es que estoy aquí, en Mónaco, en el Festival de TV de Monte Carlo. Es decir que Star Wars me dio la gran oportunidad de exponer también mi corta carrera a nivel internacional, invitado por el éxito de la serie (número uno en Disney +). Ahora espero que podamos volver a vernos de nuevo con otras series de TV y más cine o con la segunda temporada de Squid Game, en Netflix.

Como si The Matrix se encontrará en la Guerra de las Galaxias, en el principio de la serie The Acolyte pareciera que Trinity terminó convirtiéndose en una Máster Jedi, al menos hasta que la asesinan en los primeros siete minutos que dura el personaje de la Maestra Indiea, aunque no se entiende si aquel principio es solo un sueño o el final. Lo cierto es que así comienza una nueva historia de Star Wars, cien años antes del alzamiento del Imperio cuando todavía había paz entre la Orden Jedi y la República Galáctica. Pero el problema surge cuando ciertas personas aprenden a usar la Fuerza, en secreto. Lee Jung-Jae aparece desde los 15 minutos del primer episodio como el gran protagonista, el Máster Jedi ‘Sol’, el mejor amigo de la asesinada Maestra Jedi que tendrá que encontrar a la asesina... aunque la ‘Alcolyte’ también lo quiera matar a él.

¿Por qué cree que los actores asiáticos que hasta ahora solo eran conocidos en Asia finalmente están siendo reconocidos en Hollywood, desde el Oscar de Parasite, Crazy Rich Asians o Squid Game? Creo que el contenido asiático es apreciado desde hace tiempo, aunque antes solo era por el cine de Japón, Hong Kong o China. Pero supongo que todo tiene que ver con la exposición global de las redes sociales, cuando antes no existía Internet. Y hoy, gracias a eso, explotó todo. En aquel entonces, solo había un grupo de gente que admiraba el cine asiático, mientras que hoy la reacción es global gracias a Internet y las redes que ayudaron a cruzar fronteras. Yo también creo que soy parte de esa moda y tengo suerte de haber sido beneficiado. Tengo que estar agradecido. Pero en Corea todavía tenemos muchos más secretos tesoros, incluso en el resto de Asia. Y espero que la gente pueda descubrirlos a todos, de la misma forma que en Corea se disfruta contenido europeo o de Estados Unidos, esperando que en el futuro podamos tener muchos más intercambios entre todos. ¿Cuáles son las grandes diferencias de producción a nivel creativo entre Corea y Hollywood? Pienso que la forma de filmar es exactamente igual aunque lñen Corea no le prestamos tanta atención al segundo plano, no tenemos tanto contenido audiovisual del universo. Pero yo diría que Hollywood y Corea comparten bastantes temas parecidos en la forma que se filma dentro de un estudio aunque Star Wars obviamente es una excepción. ¿En qué sentido? En el lado artístico, el vestuario o casi toda la utilería y los efectos especiales de CGI. Star Wars cuenta con una larga historia desde los años 70. Y la serie de Star Wars siempre tuvo un desarrolló complementario, después de tanto tiempo. La mayor parte del desarrollo técnico fue desarrollándose año tras año y es algo que siempre me sorprendió. Esa es la gran diferencia, pero a nivel creativo, la forma de filmar, creo que es la misma que en Corea.

Jung-Lee obviamente no habla una sola palabra de español, pero tampoco es perfecto su inglés, aunque él sea quien realmente habla en la nueva serie The Acolyte de Star Wars. Y con la ayuda de una traductora que lo sigue a todos lados, Lee no tuvo reparos en responder cada una de nuestras preguntas en su lengua natal coreana, más allá de utilizar de vez en cuando el ‘idioma universal’ que todos entendemos: la sonrisa. Como cuando le pedimos al entrar, que hiciera algún movimiento clásico del Jedi de Star Wars y abrió las dos manos como si tuviera un verdadero lightsaber... invisible. ¿Le regalaron después del rodaje su lightsaber de Star Wars? (Riendo) No. ¿Ni siquiera uno de juguete? (Le cuesta parar de reír) No. ¿Y al ser la primera vez que actúa en inglés, qué tan difícil resultó trabajar en un idioma diferente? Fue realmente muy pero muy difícil porque mi lengua está acostumbrada a hablar en coreano y mis músculos no están acostumbrados al inglés. Cada vez que tuve que pronunciar y articular, mis dientes se quedaban en contacto con la parte de adentro de mi boca. Al principio fue una lucha, pero por poco tiempo. Tuve que aprender a pronunciar el inglés correctamente. Y fue tan difícil que al final del primer mes hasta me costaba tragar, cuando tenía que comer. Pero después del primer mes, ya me había acostumbrado. Para cuándo fue el momento de filmar la serie, ya estaba en condiciones para trabajar. Puse muchísima dedicación en la preparación deil mi personaje. Y me ayudó para el final del rodaje porque tuve diálogos con entrenadores que además tenían muy buen sentido del humor. Fue divertido pero también fue mucho trabajo. Tuve suerte de contar con tiempo suficiente para todo. ¿Supongo que habrá visto las superproducciones de Star Wars, antes de filmar The Acolyte? Yo había visto Star Wars cuando estaba en la escuela y en aquel entonces había sido todo un gran shock, por la historia a gran escala. Todo me parecía impresionante y me volví un fan más. Llegué a ver la serie completa de Star Wars en video. Me impresionó siempre la forma en que desarrollaron la continuación de la historia.