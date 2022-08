Ahora AMLO acusa al Canal Once y Canal 22 de atacarlo y de mentir

“Y me da mucho gusto que en el Canal 22, en el Once, todos en contra. Y son canales públicos y ahí están nuestros adversarios; analistas, conservadores que no están de acuerdo con la transformación, y enojadas y hasta mienten”, explicó Andrés Manuel López Obrador en su mañanera de hoy en Palacio Nacional.

En este sentido, el mandatario mexicano acusó al analista José Antonio Crespo “de ser capaz de sacar una foto falsa donde estoy con Salinas”, comentó AMLO. “Y creo que (Crespo) es comentarista del Once ¿O no? Porque debería de seguir ahí. Nadie debe ser censurado, nadie; libertad absoluta, completa”, añadió al mostrar durante su conferencia matutina en Palacio Nacional la supuesta imagen falsa compartida por Crespo.

Así también, López Obrador también se refirió a Otto Granados, exgobernador de Aguascalientes, por escribir que “cuando se tenía acorralado, sometido a un enemigo en política, creo que hasta citó a Maquiavelo, había hasta que rematarlo porque si no iba a recuperarse y salir adelante”.