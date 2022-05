AMLO ordena ir contra Calica, por extracción en Playa del Carmen, dice que lo engañaron

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) –filial de la estadunidense Legacy Vulcan— no cumplió con los acuerdos con el gobierno federal y sigue extrayendo los minerales en la zona cercana a Playa del Carmen, por lo que se emprenderán las acciones legales correspondientes.

“Me habían engañado de que ya no estaban extrayendo material. En efecto estaba todo parado cuando volaba yo por ahí (anteriormente), las grúas paradas, todo parado. Pero ahora pasé (el viernes pasado, durante una gira por la región), sobrevolé y me di cuenta que están trabajando con todo, extrayendo material. Vi como estaban cargando un barco. He dado instrucciones para proceder de inmediato. Se va a proceder legalmente, porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente”, enfatizó esta mañana el mandatario durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Más para leer: Desde EU financian a seudo ambientalistas opositores al Tren Maya, asegura AMLO

López Obrador subrayó que esta afrenta de la empresa –con la que se negociaba a fin de proteger la zona y evitar mayor extracción— representa “un atrevimiento”, pues se ha burlado de las autoridades mexicanas, por lo que se ha roto el acuerdo y ésto no se retomará hasta que la compañía detenga la extracción.