Gastará AIFA casi 10 mdp en servicio de jardinería

EDOMEX.- A dos meses de su inauguración, el AIFA podrá destinar casi 10 millones de pesos a un servicio integral de jardinería.

La licitación IA-007HZ1999-E15-2022 detalla que el nuevo aeropuerto necesita el servicio de mantenimiento de áreas verdes, así como prevenir y erradicar las plagas que se generen en las plantas, por medio de diferentes técnicas de fumigación.

En el fallo de la licitación se indica que, tras analizar las propuestas de tres empresas, se determinó entregar el contrato a JG Administración y Construcción de Obras S.A. de C.V., la cual podrá ejercer un mínimo de 3 millones 434 mil 997 pesos y un máximo de 9 millones 961 mil 491.

El AIFA justificó el fallo al señalar que los precios ofertados están por debajo de los máximos del contrato marco, porque cumple con las especificaciones técnicas requeridas y porque su actividad comercial corresponde con el objeto de la invitación.

La vigencia del contrato será del 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de este año.

Se detalla que la prestación del servicio se llevará a cabo en un horario de 7:00 de la mañana a 16:00 horas de lunes a sábado, y que se deberá limpiar el follaje de plantas de ornato en oficinas, realizar deshierbe de plantas, abono y fertilización de árboles y aplicar fungicidas e insecticidas.

También se deberá poner abono en césped, regar árboles, plantas exteriores, macetas y macetones interiores, realizar poda de mantenimiento y estética a árboles, arbustos y plantas trepadoras, así como retiro de maleza en guarniciones y vialidad.

El aeropuerto indica que para el servicio se requiere un ingeniero agrónomo o un licenciado en Biología botánica, un coordinador, 60 jardineros (con capacitación relacionada con el servicio) y un chofer.

Se advierte que la empresa contratada se compromete a que los plaguicidas que se apliquen estén inscritos en el Catálogo de Plaguicidas de la Cofepris y etiquetados conforme a la regulación vigente y aplicable, que no haya vencido su fecha de caducidad para garantizar que los productos que se utilizan para la fumigación y jardinería no son nocivos para la salud de las personas y no generan daño ambiental.

Se detalla que la empresa contratada plantará flor de lavanda en primavera; cempasúchil, en Día de Muertos y nochebuenas, en Navidad para adornar las áreas que el AIFA determine.