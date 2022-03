México está cerca de alcanzar las 100 mil personas desaparecidas

Ya han pasado casi 8 años desde la desaparición de Gerardo Preciado Torres, ahora tendría 47 años, y que es buscado por su familia después de que cuatro hombres identificados como agentes de la Fiscalía de Jalisco lo golpearon y lo privaron de la libertad sin que hubiera una orden de arresto ni una explicación de por medio.

Fue el 22 mayo de 2014 cuando la vida de María Refugio Torres, su madre, se cimbró y cambio de forma dramática. Se abocó aprender sobre leyes, criminalística, ciencias forenses y acompañamiento psicológico, con el propósito de dar seguimiento al caso de su hijo y el de cientos más que posicionan al estado de Jalisco con mayor número de personas desaparecidas y no identificadas.

“Uno es el que debe de buscar, investigar y llevarles información porque ellos no hacen nada. Cuando mi hijo desapareció yo sí confiaba en la autoridad y yo decía que me lo iban a regresar. Tenía tanta confianza que cada tercer día iba a la fiscalía, pero siempre me recibían con lo mismo: está en trámite la investigación”, explicó Torres a Efe.

Al lado del altar que creó con fotografías y la ficha de búsqueda de su hijo, Torres relató que se vio obligada a aprender a defenderse de las omisiones y humillaciones de las autoridades y a realizar búsquedas en las fosas clandestinas.

“Por Amor a Ellos”, colectivo del que forma parte ha logrado encontrar a unas 100 personas enterradas.

