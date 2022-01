Presenta Cuauhtémoc Blanco denuncia ante FGR

CDMX.- El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable por las amenazas que, afirma, han recibido él y su familia por parte de grupos del crimen organizado que operan en la entidad.

Aunque en la denuncia no los mencionó, en entrevista posterior aseguró que el exgobernador Graco Ramírez, y quien fuera su secretario de seguridad, Alberto Capella, mantuvieron nexos con estos grupos delincuenciales y les permitieron crecer en la administración anterior a la suya.

“Estos personajes siempre han sido protegidos de exgobernadores, hay audios y hay grabaciones de que Graco y Capella pactaron, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, porque mi personalidad no me lo permite”, afirmó el gobernador.

Sostuvo que existen audios y videos donde Santiago Hernández Mazari, alias “El Carrete”, líder del grupo criminal conocido como Los Rojos, declara que pactaron con Ramírez y Capella, y pidió a la FGR que investigue dichos señalamientos.

Añadió que policías, jueces y otros funcionarios de Morelos sí han pactado con el narco y por ello la campaña en su contra.

Cuauhtémoc Blanco llegó acompañado de su abogado, Alfonso Pérez Daza, exconsejero de la Judicatura Federal, quien sostuvo que pidieron que la FGR también investigue todas las denuncias contra el el gobernador, incluso la promovida por el congreso local, ya que dijo, la fiscalía estatal no tiene facultades para hacerlo.

“Por mi parte, no tengo miedo a ninguna denuncia porque no escondo nada, yo no pacto con delincuentes. Vengo a buscar la manera de acabar con la corrupción que persiste en algunas instituciones que trabajan para beneficio personal, sin importarles la ciudadanía”, dijo Blanco en redes sociales.