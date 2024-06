Eduardo Yáñez vs. reportera: surgen dos versiones del escándalo en los premios Grandeza Hispana

El actor de ‘Destilando Amor’, Eduardo Yáñez, protagonizó un escandaloso evento el pasado 24 de junio, en los premios Grandeza Hispana, donde presentó un comportamiento agresivo contra una reportera de ‘En Shock Oficial’, identificada como Paty Cuevas. Fue hasta el día de hoy que, en una entrevista para Maxine Woodside, periodista de espectáculos de Radio Fórmula, Yáñez dio a conocer su versión de los hechos. TE PUEDE INTERESAR: ¡Cuidado con Eduardo Yáñez! El actor agredió a reportera en premios Grandeza Hispana... ¿Odia a la prensa? “A mí me agarraron desde afuera (del evento) y ahí empezó todo el rollo. Ahí sucedió lo del teléfono, yo cogí el teléfono, pero ella me lo tenía en la espalda. No lo cogí por agredirla, sino por sentir qué es lo que tenía en la espalda, así fue y me quedé con él en la mano”, declaró. En contraste con una entrevista al salir del evento que se llevó a cabo en la Ciudad de México, aseguró que estaba a punto de caerse, por lo que agarró el celular de Paty Cuevas y rompió el palo para selfies.

“Yo ya iba hacia adentro mientras ella me perseguía con el teléfono. No (se lo quité a propósito), yo me estoy cayendo cuando lo agarré así”, dijo inicialmente. Continuando con la declaración para Radio Fórmula, el famoso actor mexicano recordó que, este encuentro con Paty Cuevas, no es el primero. Añadió que las otras veces, la reportera también habría sido “agresiva”.

“Es una pena que lleguemos a esto y eso tiene que ver con la suma de insistencias que parte de ella, de que siempre que me entrevista me hace preguntas muy agresivas, no solo de mí [...] ella pretende que yo hable mal de mis compañeros”. ¿CUÁL ES LA VERSIÓN DE PATY CUEVAS, REPORTERA QUE FUE AGREDIDA POR EDUARDO YÁÑEZ? Una vez que terminó el escándalo entre la reportera de ‘En Shock Oficial’ y el actor, la prensa que se encontraba presente le realizó una entrevista a Paty Cuevas. A través de redes sociales, circula un video de la reportera donde, entre sollozos y voz quebradiza, revela su versión de los hechos.

“Yo le pregunté ‘oye, Lalo, felicidades porque ya te entregaste al cristianismo’ y se puso como loco. Me dijo que preguntaba tonterías y yo le dije, oye, pero pues acláranos y dice ‘solamente fue una misa’ y pasó”. Posteriormente, narra que el actor no quería pasar por la alfombra roja: “Y yo le dije ‘¿Por qué no quieres a la prensa Lalo?’ y se puso como loco y agarró y volteó y me rompió el selfie y me quitó mi celular y ya no me lo quiso regresar”. TE PUEDE INTERESAR: Eduardo Yáñez llega a un acuerdo con reportero al que agredió Hasta donde se puede observar en videos, Cuevas fue detrás de Yáñez “para que me regresara el celular y yo nomás sentí que me empezó a golpear y a aventar”. “Él me dijo ‘no te lo voy a entregar ahorita’. Le dije ‘regrésame mi celular’. Ahorita ya no sé si él metió mano en mis contactos, en mi información. Está apoderado de mi celular”, fueron las palabras de la reportera. -- ¿Quién dice la verdad?

Leer Texto