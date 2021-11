Promete Ancira adelantar pago

CDMX.- Después de siete meses de salir de la cárcel, Alonso Ancira, accionista mayoritario de la siderúrgica coahuilense Altos Hornos de México (AHMSA), prepara el primero de cuatro pagos que hará a Petróleos Mexicanos (Pemex) para reparar el daño causado a la petrolera por venderle a sobreprecio la planta de fertilizantes de Agronitrogenados, por 50 millones de dólares más intereses de un total de 216 millones de dólares.

“Voy a adelantar este primer pago. Estamos listos para cumplir. No me voy a arriesgar a perder la empresa (Altos Hornos) por no cumplir con el pago y la garantía acordada con Pemex”, afirmó Ancira por videoconferencia.

El empresario compareció ante la justicia desde Estados Unidos bajo el argumento de que está en tratamiento por hipertensión. El juez Artemio Zúñiga Mendoza le advirtió de que debe estar presente en Ciudad de México en las futuras audiencias y durante el tiempo en que se lleve a cabo el cumplimiento reparatorio.

La defensa de Ancira añadió que han tenido pláticas con Pemex para la materialización del pago, puesto que se encuentran prácticamente finalizados los trámites para llevarlo a cabo. La fecha límite del pago es el próximo 30 de noviembre. El juez federal ordenó una próxima audiencia el 1 de diciembre para corroborar que el dueño de AHMSA haya abonado los primeros 50 millones de dólares.

Según el acuerdo, el empresario se comprometió a pagar los primeros 50 millones de dólares este año, en 2022 pagará unos 54 millones de dólares y en 2023 unos 112 millones de dólares. El empresario dejó en garantía el 99% de las acciones representativas del capital social de Grupo Acerero del Norte y siete activos de AHMSA y sus subsidiarias entre los que está maquinaria siderúrgica y de generación de energía así como la cesión de terrenos en Monclova y Cozumel.

El juez decretará la extinción de la acción penal hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones pactadas.