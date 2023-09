‘Terminaron agarrados de la mano’... AMLO se burla de video de Xóchitl Gálvez rompiendo piñata del PRI

“No hay en mi ley, simulación, no hay hipocresía, es lo que piensa, ahí está y hay otros conservadores hipócritas que se quedan callados, pero son iguales. Entonces es como cuando se decía: “no es que los priístas son muy corruptos”, miren que terminaron agarrados de la mano y si puede ser, no todos, que los priístas sean corruptos, la diferencia es que algunos priístas son corruptos cínicos y también algunos panistas, no todos, son corruptos hipócritas, eso es todo y eso antes, ahorita ya ve uno a los dirigentes del PAN; yo creo que esto si lo puedo decir, no, mejor no, de cómo sostenían una cosa, hace un tiempo y ahora ya sostienen otra”, señaló.

En el video se escucha a la panista criticar al PRI, preguntando a sus acompañantes a quién “le romperían la piñata”, mientras toma un palo y comienza a golpear la piñata con los colores y las siglas del PRI.

“Ponlo, porque no creo que haya problema, pon dos cosas, una donde está la señora Xóchitl Gálvez rompiendo una piñata del PRI”, dijo el presidente.

Previo a exhibir el video, el mandatario argumentó que es necesario transmitirlo, pues aseguró que para gobernar un país es necesaria la congruencia y la autoridad moral.

“Es que ayuda mucho, ¿Saben que se necesita para transformar un país? Congruencia, si no, no se puede, sin autoridad moral, no se puede gobernar un país tan importante, con gente tan buena”, concluyó.