‘Es un deslenguado, ofende al Papa, es grosero’: AMLO exhibe videos de Javier Milei en contra del Papa Francisco

”Tengo una amiga, católica, católica, pero al mismo tiempo muy atraída por las ideas “nuevas” de Milei , hasta que le mandé un video, ayer o antier, ¡qué hombre!, ahí se acabó. Se dio cuenta del nivel de intolerancia, de falta de respeto de un personaje así, todavía me dijo, el presidente de Nicaragua también hizo un cuestionamiento al Papa, sí pero no a ese extremo, yo no conozco a ningún político que haya dicho lo de Milei sobre el Papa ” , expuso.

“Hace poco inició en América Latina y en el mundo una corriente de extrema derecha. No coincido con eso. Decía Ocampo que el moderado es un conservador más despierto. Es lo mismo. Hay conservadores más sinceros y otros más hipócritas. Resulta que de pronto sale un personaje en Argentina (Javier Milei) , así como Vox en España, y empieza a cautivar a sectores de clase media. Y obtiene más votos en la última elección. Pero llega al extremo de lanzarse en contra del Papa Francisco y nadie se había atrevido a insultar al Papa, y sin fundamento. Lo que pasa que Milei lo dice porque es un deslenguado, pero es igual. No crean que hay diferencia entre Milei y otros conservadores” .

El mandatario insistió en que, aunque somos libres de expresarnos, exhortó a no dejarse engañar.

”Somos libres, pero es importante no dejarnos engañar, no nos manipulen, que tengamos información”, dijo.

”Ofende al Papa, es grosero”, expresó el Ejecutivo al presentar el video de Javier Milei.

AMLO aprovechó para hacer una comparación entre los conservadores mexicanos y Milei, pues dijo, al menos el argentino no era hipócrita como los priistas y panistas.

”Lo que tenemos que tener es más información, todo debe difundirse, que no haya censura porque todo esto (el video) se oculta, esto es el conservadurismo. No hay en Milei simulación, hipocresía, es lo que piensa, ahí está, hay otros conservadores hipócritas que se quedan callados, pero son iguales, es como cuando se decía que los priistas o panistas son muy corruptos, miren en qué terminaron, agarrados de la mano y sí, puede ser que los priistas y panistas, no todos, son corruptos cínicos y también algunos panistas, no todos, son corruptos e hipócritas”, señaló.