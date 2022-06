No a tangas en tendederos de Quintana Roo, buscan prohibir que se exhiba ropa interior

Un grupo de 150 mujeres en Quintana Roo se han unido contra la inmoralidad y tentación que representa para ellas las tangas, por lo que busca prohibir que las mujeres puedan colgar esta ropa interior de sus tendederos.

Estas mujeres, que se hacen llamar ‘Por la Moral en Quintana Roo’, son un grupo que busca emprender el camino para ‘conservar las tradiciones familiares y la moralidad’, y es que creen que esta prenda de ropa hace que los hombres tengan ideas alejadas del matrimonio.

Gabriela Rodríguez, promotora del grupo apegado a la religión aseguró que este tipo de ropa no es necesaria, así como no necesita que sea secada en el sol y es que ella afirma que al ser una prenda con tan poca tela es posible que se seque dentro de las casa, ya que no necesita luz para esto.

Por otra parte, también aseguró que las mujeres que se respetan no usan este tipo de ropa interior, mucho menos la exhibiría y más sabiendo que esto podría tentar a los esposos e hijos de sus vecinas.

Además declaró que todos tienen a la vecina que le ‘fascina’ que todos los hombres vean su tanga colgada en los tendederos.

“Una señora que se respete no va a andar exhibiendo su ropa interior, sabiendo de antemano que solo va a tentar a los hijos y esposo de sus vecinas, pero estoy seguro de que todas es nuestra casa tenemos a la típica que le encanta que los hombres vean sus tangas”, declaró Rodríguez.

La iniciativa para prohibir las tangas

Este grupo de mujeres lo que busca, de acuerdo con su iniciativa, es que esta sea recibida por el Congreso Local.

Una vez aprobada quieren que se les aplique a todas las personas que cuelguen su tanga desde los tendederos una multa equivalente a 40 salarios mínimos, esto es igual a casi 7 mil pesos.

