No fue Morena... Abstencionismo triunfó en elecciones del domingo: Rubén Moreira

El líder de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, consideró que el abstencionismo fue el que triunfó en las elecciones del pasado domingo.

“La realidad es que el abstencionismo fue el que triunfó, los que hoy van a gobernar no traen los porcentajes necesarios de legitimidad, esa debería ser la preocupación de ellos, claro, empezarán a tirar cohetes porque les favorecieron los números finales, pero el resultado es para entrar a un proceso profundo de reflexión”, indicó Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI.

El coordinador de la bancada del PRI dijo que cada partido tiene que hacer su reflexión después del proceso electoral.

“Morena tiene una que hacer: el abstencionismo, se ve que lo está abandonando ya la población, y todavía no ha decidido dar el brinco hacia nosotros, pero Morena va a gobernar esos estados sin tener ni siquiera el 50 por ciento de los electores, a nosotros nos toca hacer la nuestra y empezar a apuntar las cosas que cada uno dentro de un partido cree que fueron los motivos de los resultados ¿dónde tiene que reflexionar el PRI?. Es en ya dejar atrás el lastre que fue el neoliberalismo, y pensar que somos un partido de centro-izquierda. Esa es mi opinión personal”, destacó Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI.

Y es que el PRI sólo logró llevarse a el estado de Durango gracias a que Esteban Villegas Villareal dejó atrás a Marina Vitela, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Asimismo, el priista fue cuestionado sobre si coincide con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien constantemente deja ver su descontento hacia administraciones pasadas en las que, según sus declaraciones, dominaba el sistema neoliberal; por lo que aseguró que la autodenominada Cuarta Transformación (4T) no es izquierda.

“Ellos no son de izquierda y tan no son de izquierda que aquí no transitan las iniciativas de izquierda, la de los derechos para las mujeres, la de los derechos para las comunidades lésbico-gay, no transitan, no salen, deberían de salir”, sentenció.

Aunado a ello, señaló que la Reforma Electoral de López Obrador, con la que se busca que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), no cuenta con un planteamiento sólido para ser debatida en San Lázaro.

“Creo que ni Morena tiene justificación para presentarla, cómo quien deshacer el INE si las elecciones, según ellos, le dieron la razón. Me parece un despropósito, salvo que quieran hacer un discurso político bueno, pero eso es otro tema” puntualizó.