‘No le puedo decir no al Presidente’

QUERÉTARO, QRO.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, dijo que por el momento no tiene una invitación para incorporarse a la administración federal o asumir la representación de una embajada, pero subrayó que “a un Presidente de la República no se le puede decir que no, sea quien sea”.

En entrevista con El Universal, reveló que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene interés de platicar con él, pero por cuestión de agenda no se ha podido concretar el encuentro.

Puntualizó que desde la semana pasada ha venido platicando con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández: “Lo que me han dicho es que el presidente López Obrador quiere platicar conmigo”.

También reafirmó que mantendrá su postura crítica hacia el actual dirigente de su partido, Marko Cortés, posición que, adelantó, se endurecerá si el próximo año el PAN no refrenda las gubernaturas que tiene.

A un día de terminar su periodo como gobernador, reiteró que el nuevo gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, es su amigo “y no opinaré de las decisiones de gobierno que tome”.