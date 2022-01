No les tengo miedo: Blanco a detractores

CUERNAVACA, MOR.- El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, respondió a sus adversarios políticos: “Acá está papá, no les tengo miedo”, y arremetió contra Jesús Capella Ibarra, excomisionado de Seguridad Pública y el exmandatario Graco Ramírez, a quienes acusó de ser los presuntos responsables de orquestar “guerra sucia” en su contra.

“Muchos narcopolíticos y la política que le ha hecho daño al estado, quiere que me vaya, pero aquí sigo firme. Que les quede clarito: a mí no me van a apantallar, ni amenazar ni apantallar. Por eso el estado está así en pobreza y en delincuencia organizada”, expresó.