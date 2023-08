‘No son tiempos de candidaturas’, responde Samuel García tras mención de AMLO

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aceptó el comentario de Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina, donde lo destacaba como “presidenciable”, sin embargo, pese a llamarlo “un halago y gran honor”, reiteró que todavía no son tiempos de candidaturas.

“No podemos caer en las mismas mañanas y travesuras de los otros [...] Yo prefiero puro jalar, ya lo he dicho varias veces, puro jalar, puro jalar y puro hablar, y respetar la ley, que ahorita no son tiempos”, sentenció.

García destacó que la legislación electoral es muy clara y establece que las campañas empiezan en la segunda quincena de noviembre, para lo cual, faltan cuatro meses.

”De mi parte para con el Gobierno Federal agradecer las obras y siempre dar la bienvenida al presidente cuando se trata de beneficiar al pueblo de Nuevo León”, agregó.

Fue durante la “mañanera” de López Obrador que el mandatario señaló a García y al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, como posibles presidenciables, indicando que “todos puedes participar en el proceso electoral”.

“Nuevo León es muy importante, tiene un pueblo bueno, trabajador, progresista. El pueblo de Nuevo León es único, es uno de los pueblos más emprendedores, gente dedicada al trabajo y además con vocación democrática”, dijo AMLO.

Donaldo Colosio, por su parte, dijo que ser presidente del país es un altísimo honor, pero también una “extraordinaria responsabilidad”, por lo cual, no podría tomarse la candidatura a la ligera: “Yo no lo voy a hacer, así lo reflejen cuales quieres encuestas, esa decisión se debe de tomar fríamente, con capacidad, con familia, con equipo y eso es lo que planeo hacer”.