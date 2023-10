Paro en el Poder Judicial significa que ‘no saldrán criminales’: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López dijo que no le preocupa que los trabajadores del Poder Judicial amenacen con ir a huelga, ya que eso significa que no saldrán libres delincuentes de “cuello blanco” ni de la “delincuencia organizada”.

“Ahora que dicen: no vamos a trabajar, habrá huelga, no crean que a mí me preocupa mucho porque esto va a significar que no van a dejar libres a delincuentes, ni de la delincuencia organizada ni de cuello blanco”, expresó el mandatario federal.

El jefe del Ejecutivo federal descartó que con la eliminación de Fideicomisos del Poder Judicial se ponga en riesgo los recursos de los trabajadores.

“No habrá riesgo de nada, tienen presupuesto, están mintiendo, lo que está en riesgo son los privilegios para los de arriba”, mencionó el presidente.

López Obrador advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional el Presupuesto 2024 que sea aprobado en el Congreso de la Unión, sería una ruptura del orden constitucional.