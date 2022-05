Pese a masacre en Uvalde, Asociación Nacional del Rifle inicia su convención anual en Texas

Las personas que planean asistir recogieron las credenciales de registro el jueves y compraron recuerdos de la NRA , como camisetas que dicen “Suns Out Guns Out”.

Asimismo, declaró que no apoyaría prohibir o limitar el acceso a las armas de fuego para los ciudadanos norteamericanos.

La policía ya instaló barras de metal al otro lado de la calle del centro de convenciones, en un parque donde se espera que se reúnan los manifestantes este viernes.

TIROTEOS MASIVOS EN TEXAS

El estado de Texas ha experimentado una serie de tiroteos en masa en los últimos años. Durante este tiempo, la Legislatura liderada por los republicanos y el gobernador han relajado las leyes en la entidad sobre armas.

Esta no es la primera vez que la convención se lleva a cabo en medio del luto y la controversia local por tiroteos.

La organización de la NRA se reunió en 1999 en Denver aproximadamente una semana después del tiroteo mortal en la escuela secundaria Columbine en Colorado.

En ese momento, el actor Charlton Heston, presidente de la NRA en ese año, dijo a los asistentes que esos ‘actos horribles’ no deberían convertirse en oportunidades para limitar los derechos constitucionales y denunció a los críticos por presentar a los miembros de la NRA como ‘villanos’.

“Tirar piedras a la NRA, eso no resuelve el próximo tiroteo masivo”, indicó Rocky Marshall, ex miembro de la junta de la NRA. “Tirar piedras a las personas que odian las armas, eso no resuelve el póximo tiroteo masivo”.

“Aunque estoy de acuerdo con la mayoría de las posiciones de la NRA, he llegado a creer que, si bien las verificaciones de antecedentes no detendrían a todos los locos con un arma, es al menos un paso en la dirección correcta”, dijo el cantante Larry Gatlin.