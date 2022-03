Pospone Delfina revisión de programa de escuelas

CDMX.- Ayer se reveló que la reunión que sostendrían diputados con la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, para analizar los motivos por los que se eliminó el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (ETC), se pospuso por un periodo indefinido, luego de que la funcionaria solicitara tiempo para allegarse de más información y aportar un mejor diagnóstico de la situación.

“Se suponía que estaría la secretaria con la Jucopo [Junta de Coordinación Política] para conocer el estado que guarda este asunto y nosotros hemos adelantado que solicitaremos la restitución de las Escuelas de Tiempo Completo. Pero me entero por parte del secretario técnico de la Jucopo que la secretaria no acudirá y que pidió fijar una fecha.

“Yo haría un llamado muy respetuoso a la secretaria para que atienda esta invitación de parte de la Jucopo, para que en el menor tiempo posible pueda funcionar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo”, dijo al respecto el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, quien es impulsor de la mesa de trabajo que busca retornar las ETC.

El legislador del sol azteca advirtió, a nombre de Va por México, que si no hay una respuesta positiva por parte de Gómez Álvarez, solicitarán una comparecencia formal, y ya no una reunión de trabajo como está planeada.

“Me parece importante que ya no se postergue el que asista la secretaria, porque hay un gran descontento social por parte de la ciudadanía por la desaparición de este programa. Si no lo hace, tendrá que comparecer ante el pleno, nosotros hemos querido evitar que esto se politice porque los niños no pertenecen a ningún partido, esperamos que asista para intercambiar puntos de vista y tratar de sensibilizarla”.

A través de un comunicado, las bancadas de Acción Nacional y el PRI se unieron al emplazamiento.