Durante la tarde del día de hoy, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas, registró el fallecimiento de una persona y diversos lesionados durante dos enfrentamientos de grupos armados.

La ola de violencia provocó que Estados Unidos emitiera una alerta de viaje debido a las balaceras llevadas a cabo. Clasificada como nivel 4, la entidad no podrá ser visitada por los norteamericanos hasta nuevo aviso del Departamento de Estado.

Mientras, en el estado, instituciones de seguridad como la Sedena, Semar, Guardia Nacional, Guardia Estatal y las Fiscalías Federales y Estatales, “incrementaron su presencia mediante recorridos por toda el área urbana y sus inmediaciones para proteger a la ciudadanía”, según un comunicado.

A la ciudadanía, sugirieron no dejar sus domicilios para evitar exponer su integridad, solicitando, también, que no manden a sus hijos a la escuela, y la Secretaría de Educación coordinará que no haya problema por sus ausencias.