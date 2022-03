Presume AMLO servicios gratuitos en Iztapalapa

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un recorrió por el centro cultural y deportivo Utopía Aculco, en la alcaldía de Iztapalapa, en donde presumió que todos los servicios son gratuitos, lo que los distingue de los conservadores.

Por medio de un video, acompañado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, el jefe del Ejecutivo se congratuló de las políticas públicas que ambas servidoras públicas han implementado.

“Ofrezco como siempre actuar con honestidad, no mentir, no robar, no traicionar, no vamos a cambiar este video, voy a hacer una pregunta a Clara, porque es lo que nos distingue de los conservadores, pero a lo mejor me equivoco ¿cuánto cobran por entrar a la biblioteca, a la alberca, a estos espacios?”, cuestionó el mandatario a la acalde de Iztapalapa.

-“Nada, todos los servicios públicos de las Utopías son gratuitos, sólo así la población ejerce sus derechos”, le respondió.

El presidente López Obrador -en tono irónico- le reviró: “Eso es paternalismo, es populismo, es populismo”.

-“No, no, no, al contrario, ¿qué gente en Iztapalapa va a poder a mandar a sus niños a nadar? Cuando yo entré, Presidente había una alberca pública en todo Iztapalapa, construimos en tres años 11 albercas semi olímpicas, y una alberca olímpica, todos gratuitas para la población”, dijo Brugada.

La jefa de Gobierno capitalino destacó que con su administración se cambió todo el modelo de atención y junto con las Utopías tenemos el programa “Pilares”, para el acceso a la cultura y capacitación.

“Hemos hecho aquí en Iztapalapa varias acciones de movilidad del Cablebus, Trolebús elevado muy pronto, el parque Cuitláhuac, otros parques y otros espacios y todo es gratuito. Como decimos, la ciudad es una ciudad de derechos desde que usted fue jefe de gobierno, Presidente, esta ciudad cambió y esta ciudad es una ciudad que está abierta, pero sobre todos los derechos, la educación, salud, espacio público tienen que ser gratuitos para que sean así”.

Brugada invitó al presidente López Obrador a la inauguración del gran barco Utopía en Periférico y le regaló una sudadera con el mensaje “Te amo Iztapalapa”.