PRI votará contra el llamado ‘Plan B’, asegura Alejandro Moreno

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas confirmó que las y los senadores de su partido “están por la defensa de la democracia y de las instituciones electorales, y anticipamos que los legisladores votarán en contra del dictamen de la mal llamada reforma electoral o’Plan B’ del gobierno de Morena”.

Al establecer cuál será el comportamiento que la ciudadanía espera de los senadores de su partido, el campechano reprobó con dureza el contenido de los cambios propuestos en la minuta: “Es una locura esa reforma que quieren impulsar, no solo lastima y viola el régimen democrático, trastocan fechas, trastocan un movimiento importante que es que no haya nadie que sancione a los servidores públicos que puedan andar haciendo campaña durante todo el tiempo, la difusión de obras, rompe la equidad, la transparencia, vulneran al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal, o sea, eso no se puede permitir”.

En un comunicado del CEN del Revolucionario Institucional se advierte que el voto de los senadores será de rechazo a “una reforma que, a todas luces, daña el régimen democrático. Eso lo que quiere la sociedad: la defensa de la democracia; los legisladores del tricolor, como todos los de las bancadas de la coalición Va por México, no avalarán la iniciativa.

Po su parte, Alejandro Moreno adujo que, desde el PRI, “hemos demandado el respeto irrestricto a la ley, y hoy más que nunca vamos a trabajar fuerte, porque vendrán las elecciones en el 2023, en Coahuila y en el Estado de México; vendrá el 2024 y tendremos que tener un sistema, un régimen democrático robusto, sólido, fuerte, con la mano de la ciudadanía. En los procesos electorales lo que tiene que haber es certeza, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas. Vamos a levantar la voz, la sociedad civil está levantando la voz, y estamos ciertos y claros que ese dictamen, esa propuesta, se debe rechazar totalmente”.

—Ayer el senador Ricardo Monreal hablaba de que eran 21 bloques de inconstitucionalidades, y que Gobernación solo había aceptado 6 -se le inquirió.

—Lo que debemos de hacer, es una responsabilidad del Legislativo, del Congreso, de diputadas, diputados, senadoras y senadores, y lo que tenemos que hacer no es que se aceptan unas o no, es que todo es un rollo, engrudo -como le quieras llamar- de cosas que no fortalecen a la competencia democrática, y que acudiremos a todas las acciones legales y jurídicas para no permitir eso. Es un atropello que están haciendo a la ley.

