Protégete de la inseguridad digital

CDMX.- Debido a la pandemia y gracias a las nuevas tecnologías, los mexicanos cada vez recurrimos más a servicios financieros a través de internet, pero al igual que antes, existen riesgos al emplear estas herramientas. Los ciberataques no son sólo contra las grandes corporaciones, también contra las personas; sin embargo, al igual que las megaempresas tienen recursos para evitar algún fraude, los usuarios de servicios financieros cuentan con mecanismos para evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes.

Aquí te contamos de algunos de los principales métodos que usan los criminales cibernéticos para estafar a la gente. Mediante el vishing, smishing o spoofing, un delito con el cual los delincuentes llaman o envían SMS (mensajes de texto por teléfono), con los cuales intentan suplantar la comunicación de instituciones o ejecutivos de sucursales bancarias.

Según Gastón Huerta, director de Prevención de Fraudes, y Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera, ambos de CitiBanamex, “los estafadores engañan con presuntos problemas o falsos beneficios, solicitando números de seguridad y/o contraseñas. También invitan a acceder a sitios fraudulentos o descargar archivos y/o aplicaciones”. Los expertos nos recuerdan que jamás se deben compartir claves de acceso, códigos que recibas por medio de mensajes de texto, NIP o claves para acceder a tu banca en línea.

El spear phishing es una variación de la técnica phishing en la que los atacantes investigan a la víctima mediante sus perfiles en redes sociales y así dirigen correos o llamadas personalizadas y convincentes para que obtener información u obligar a realizar acciones específicas. Los expertos de CitiBanamex advierten: “Si sueles compartir todo en redes sociales, piénsalo dos veces antes de hacerlo. Considera que toda la información que publicas en línea puede ser utilizada en tu contra”.

Del pharming explican que se trata de otro tipo de ciberataque. El objetivo es que el usuario de servicios financieros vaya hacia sitios web falsos que copian el diseño de los portales de los bancos para recopilar información personal o descargar software malicioso. Los delincuentes atraen a sus víctimas con promociones o productos gratuitos.

Gastón Huerta y Juan Luis Ordaz recomiendan evitar las tentaciones, “sobre todo en redes sociales. Si te mandan un cupón de descuento, te ofrecen una muestra gratuita o incluso un artículo promocional”. Según los expertos, es necesario verificar la autenticidad de la promoción, sobre todo si hay que llenar un formulario con datos personales o instalar un software en tu celular. “Duda de aquello que es demasiado bueno para ser verdad; la mayoría de las veces no lo es”.

El malware es un software malicioso que infecta dispositivos con descargas no autorizadas, cuyo fin es robar información al usuario. Algunos ejemplos son spyware, virus, ransomware, entre otros. “Para protegerte evita descargas de archivos y software de dudosa procedencia. No visites páginas que ofrecen contenido gratuito”, recomiendan Huerta y Ordaz.

Otras herramientas contra hackers

De acuerdo con el blog de finanzas personales de BBVA, las amenazas cibernéticas se deben en gran parte a que los usuarios no toman ellos mismos las medidas necesarias para protegerse, pues pocos saben cómo prevenir ser víctimas de fraude electrónico. Un primer paso que sugiere el blog de BBVA es “cambiar tu forma de pensar y creer que eso no me va a pasar a mí”.

Asimismo, BBVA plantea emplear contraseñas complejas, por lo que recomienda “utilizar claves aleatorias que lleven una combinación de letras, números, símbolos y que se complique con el uso de mayúsculas y minúsculas”. Además, pide no utilizarlas para varias cuentas.

Además, la institución bancaria recomienda instalar las actualizaciones de software de tu app bancaria, pues regularmente contienen el más reciente parche de seguridad digital, con “correcciones que se hacen cuando existe una amenaza o ya hubo algún ataque”, explica. BBVA aconseja también emplear “un software especial para protegerte, un antivirus que te ayude a detectar y eliminar estas amenazas informáticas”.

Finalmente, recomienda desconfiar al usar redes públicas de WiFi, pues al hacerlo otorgas tus datos privados, “pero debido a que estas redes no son seguras, nunca debes utilizarlas al hacer transacciones, ingresar a tu cuenta de banco o compartir información personal”.