LA PAZ, BCS.- Iliana Talamantes Higuera, alcaldesa morenista del municipio de Comondú, en Baja California Sur, reconoció que no tienen capacidad para hacerle frente a grupos de la delincuencia organizada, como tampoco la tienen las fuerzas federales.

En conferencia de prensa, tras las investigaciones y detenciones por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado de presuntos responsables de haber golpeado y sometido a policías municipales el domingo pasado, la presidenta municipal explicó que los agentes no pudieron responder a la agresión por que no iban armados pues iban a atender un reporte por una “riña” en un bar y resultó en un hecho de personas con armas largas.

“Estamos para atender otros asuntos. Nosotros no vamos a iniciar una guerra, ni cacería de brujas”, señaló.

“¡Imagínense!, si no puede la Policía Federal (sic), si no puede la Marina, si no puede el Ejército, si no han podido todo este tiempo; ¿Va a poder la Policía Municipal de Comondú? ¡Por favor! Y va a pasar esta administración y la que venga tampoco, y la otra, y por los siglos de los siglos, amén”, declaró a medios.