Revelan que Trump pagó $0 en impuestos en 2020, reportó ingresos negativos 4 veces en 6 años

Las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump y su esposa Melania muestran que reportaron ingresos negativos en cuatro de los seis años entre 2015 y 2020.

En tres de esos años, 2015, 2016 y 2017, los Trump informaron una obligación tributaria sobre la renta de solo $750, reveló un informe del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara.

El panel controlado por los demócratas votó 24 a 16 según las líneas partidistas el martes por la noche para publicar las declaraciones de impuestos de los Trump luego de una batalla legal que comenzó en 2016.

Se espera la publicación completa de las declaraciones en los próximos días después de que se elimine toda la información personal.

En el período de seis años cubierto por las declaraciones, el ingreso bruto ajustado de los Trump ascendió a $53,2 millones negativos, y su obligación tributaria federal total, incluidos los impuestos sobre el trabajo por cuenta propia y el empleo doméstico, fue de $4,4 millones.

Los Trump reportaron ingresos brutos ajustados positivos en solo dos de esos seis años: $24.3 millones en 2018 y $4.4 millones en 2019.

En esos años, la factura de impuestos de la entonces primera pareja aumentó, según el informe, y los Trump pagaron casi $ 1 millón en impuestos en 2018 y $ 133,445 en 2019.

En 2020, mientras la pandemia de coronavirus se extendía por todo el país, los Trump reportaron una pérdida de $4.8 millones y pagaron $0 en impuestos federales.

La publicación de las declaraciones sigue a una lucha legal prolongada que comenzó en abril de 2019 y llegó hasta la Corte Suprema.

El resumen ejecutivo de 29 páginas del panel también muestra que el IRS no realizó una auditoría obligatoria de las declaraciones de impuestos de Donald Trump durante los primeros dos años en el cargo del presidente número 45, eludiendo un requisito que data de 1977 luego de una controversia sobre los impuestos del expresidente Richard Nixon.

El IRS solo comenzó a examinar la declaración de impuestos individual del expresidente para 2015, el año en que anunció su candidatura, el 3 de abril de 2019, el mismo día que el presidente del comité, Richard Neal (D-Mass.), envió una carta a la agencia federal en busca de información sobre los retornos.

Más de cinco meses después, en septiembre de 2019, dice el informe, la agencia seleccionó la declaración de Trump de 2016 para una auditoría obligatoria. Las declaraciones individuales de 2017, 2018 y 2019 no fueron seleccionadas para su examen hasta después de que el expresidente dejara el cargo.

El comité no publicó evidencia de que Trump haya tratado de influir directamente en el IRS o disuadir a la agencia de revisar su información fiscal, pero su informe encontró problemas con el enfoque de la agencia para las auditorías.

Específicamente, los agentes del IRS a cargo de las auditorías repetidamente no trajeron especialistas con experiencia en evaluar la complicada estructura de las propiedades de Trump. Con frecuencia determinaron que se justificaba un examen limitado porque Trump contrató a una firma de contadores profesionales que asumieron que se aseguraría de que Trump “informara correctamente todos los ingresos y las deducciones”.

“El Comité esperaba que estas auditorías obligatorias se realizaran con prontitud y de acuerdo con las políticas del IRS”, dijo Neal en un comunicado el martes. “Anticipamos que el IRS ampliaría el programa de auditoría obligatorio para dar cuenta de la naturaleza compleja de la situación financiera del ex presidente, pero no encontramos evidencia de eso. Esta es una gran falla del IRS bajo la administración anterior, y ciertamente no es lo que esperábamos encontrar.

“Pero la evidencia es clara”, dijo Neal. “El Congreso debe intervenir”.

En respuesta a la investigación del comité, Neal ha propuesto legislación que estandarice el enfoque del IRS, requiriendo un informe inicial a más tardar 90 días desde la presentación de las declaraciones de impuestos del presidente. Es poco probable que el proyecto de ley vaya a ninguna parte a solo unos días del final de la sesión del Congreso y los republicanos tomen el control de la Cámara el 3 de enero.

Trump, de 76 años, quien anunció el mes pasado que volverá a postularse para presidente en 2024 , se convirtió en el primer candidato a la Casa Blanca en cuatro décadas en negarse a revelar voluntariamente sus declaraciones de impuestos durante su campaña de 2016, citando una supuesta auditoría, aunque una auditoría sería no haberle impedido hacer públicas las declaraciones.

Un portavoz del expresidente caracterizó la publicación de los resultados como una “filtración sin precedentes de los demócratas tontos” en un comunicado al Wall Street Journal.