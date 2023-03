LIMA, PER.- Pese a que suman 60 muertos por las manifestaciones, según la Defensoría del Pueblo, Perú no ha olvidado el enojo contra el Gobierno. Este viernes, en una nueva demostración de descontento, cientos de peruanos bloquearon una vía clave de acceso a la capital.

Los manifestantes continúan exigiendo la renuncia de la mandataria Dina Boluarte y de los miembros del Parlamento. Las manifestaciones habían disminuido luego de registrar su mayor impulso entre diciembre y mediados de febrero. Boluarte ha dicho que no renunciará.

Los inconformes colocaron piedras e incendiaron neumáticos en la Carretera Central, una vía que une los Andes centrales con Lima. Varios metros de la vía quedaron bloqueados mientras los integrantes de la protesta gritaban “Dina, asesina, el pueblo te repudia”.

Una hora después de iniciada la protesta, se registraron choques con la policía, que lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes que lograron evadir los arrestos. De acuerdo con The Associated Press, los manifestantes acusan que el gobierno “no escucha al pueblo” y el Parlamento “está de espaldas”.

La noche anterior también se reportaron enfrentamientos con policías que dispersaron a multitudes en los alrededores de una plaza del centro histórico de Lima. Los grupos provenían de la región Puno, donde el pasado 9 de enero murieron 18 civiles en enfrentamientos con la policía. Esa fue la jornada con más víctimas mortales de los casi tres meses de protestas.

El caos se desató en Perú desde el pasado 7 de diciembre, cuando Boluarte asumió el poder luego de que su antecesor, Pedro Castillo, fue destituido por el Parlamento tras intentar disolver el Congreso para evitar una votación sobre su remoción del cargo. Las protestas se ampliaron a Lima en enero con pobladores que llegaron desde los Andes, sobre todo del sur, pero las manifestaciones disminuyeron a mediados de febrero.